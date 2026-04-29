Sôi nổi hoạt động văn hóa và thể thao chào mừng ngày lễ lớn

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng

Ngày 29-4, phường Bến Cát tổ chức Giải vô địch Cờ tướng phường Bến Cát tranh Cúp Cà phê Vân Anh lần thứ I năm 2026.

Giải đấu quy tụ 30 kỳ thủ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn và khu vực thành phố Bến Cát (cũ), góp phần tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Giải được tổ chức với hai nội dung thi đấu là cờ chớp và cờ tiêu chuẩn, áp dụng hệ Thụy Sĩ 7 ván.

Trong đó, mỗi bên có 15 phút cho nội dung cờ tiêu chuẩn và 5 phút cho cờ chớp. Toàn bộ giải đấu tuân thủ luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đảm bảo tính công bằng, chuyên nghiệp.

Trong suốt thời gian thi đấu, các kỳ thủ đã cống hiến nhiều ván cờ hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và quyết tâm giành thành tích cao. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho những cá nhân xuất sắc.

Trước đó, tối 28-4, phường Bến Cát tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào – Vươn cao khát vọng”.

Hội thi có sự tham gia của 16 đơn vị là các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và ngoài công lập, cùng các khu phố và Hội Cựu chiến binh trên địa bàn.

Các đội mang đến nhiều tiết mục phong phú, được đầu tư công phu, từ đơn ca, song ca, tam ca đến các tiết mục múa minh họa đặc sắc.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người lính, mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhờ sự sáng tạo, cảm xúc chân thành và tinh thần biểu diễn nhiệt huyết.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 29 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường Tiểu học Mỹ Phước; giải nhì thuộc về khu phố Tân Hưng; đồng giải ba thuộc về Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Cùng ngày 29-4, xã Phú Giáo tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ôn truyền thống và bồi đắp tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ôn lại ý nghĩa Đại thắng mùa Xuân 1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Những ký ức chiến trường được ông chia sẻ đã tái hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh.

Đại biểu xem phim tư liệu về thời kỳ kháng chiến, qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Phần giao lưu văn nghệ với các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa, dân vũ do hội viên 23 chi hội biểu diễn tạo không khí sôi nổi, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

TÂM TRANG