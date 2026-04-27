CLB Happy Gò Vấp vô địch bóng bàn đồng đội

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 24 đến 26-4), giải Bóng bàn đồng đội các câu lạc bộ (CLB) hạng ABC TPHCM 2026 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về CLB Happy - phường Gò Vấp, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và cảm xúc cho người hâm mộ.

Chiều 26-4, chung kết của giải diễn ra trong không khí sôi động tại phim trường ở phường Đông Hưng Thuận, với sân khấu được đầu tư hoành tráng, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Các trận đấu bán kết và chung kết liên tiếp mang đến những màn so tài hấp dẫn, thể hiện trình độ chuyên môn cao cùng bản lĩnh thi đấu của các tay vợt.

Giải Bóng bàn đồng đội các CLB hạng ABC TPHCM 2026 do Liên đoàn Bóng bàn TPHCM tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên, câu lạc bộ thành viên giao lưu, thi đấu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; qua đó góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào bóng bàn trên địa bàn thành phố và cả nước.

Giải năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên cùng ban huấn luyện của 18 đội bóng đến từ nhiều câu lạc bộ trong cả nước. Nhiều gương mặt quen thuộc của bóng bàn TPHCM và Việt Nam đã góp mặt, tiêu biểu như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Xuân Bách…, tạo nên chất lượng chuyên môn cao cho giải đấu.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn

Ở trận chung kết, CLB Happy – phường Gò Vấp với sự hiện diện của tay vợt dày dạn kinh nghiệm Mai Hoàng Mỹ Trang đã thi đấu thuyết phục, qua đó giành HCV. Ngôi á quân thuộc về CLB Nguyễn Xí 2, trong khi hai đội Passion Team và T.M Sky đồng hạng ba.

Theo ông Từ Nhân Luân, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn TPHCM, điểm mới của giải năm nay là việc tổ chức các trận bán kết, chung kết trong phim trường với trang thiết bị thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, tăng sức hấp dẫn và đưa bóng bàn đến gần hơn với công chúng.

NGUYỄN ANH