Tay vợt Vũ Thị Trang chỉ mất 30 phút để vào vòng 2 giải vô địch thế giới 2025

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng 2 giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang thi đấu gặp Yevheniia Kantemyr (Ukraine) tại vòng 1 nội dung đơn nữ giải vô địch thế giới 2025 buổi chiều ngày 26-8 theo giờ địa phương tại Pháp. Trước đối thủ không quá nổi bật về chuyên môn, Vũ Thị Trang đã thi đấu mạnh mẽ thắng 2-0 (22/20, 21/8) để lọt vào vòng 2 đơn nữ. Trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút và tay vợt cầu lông TPHCM cho thấy mình vẫn giữ phong độ tốt dù đã ngoài 30 tuổi.

Đối thủ tiếp theo của Vũ Thị Trang dự kiến là hạt giống số 14 người Trung Quốc Gao Fang Jie. Sau 3 năm, Vũ Thị Trang mới giành được suất chính thức tham dự giải cầu lông vô địch thế giới. Lần gần nhất cô thi đấu là năm 2022 khi giải tổ chức tại Nhật Bản và lọt tới vòng 3 nội dung đơn nữ.

Trong năm nay, Vũ Thị Trang đã thi đấu 2 giải quốc tế gần nhất là Singapore International Challenge 2025 (đứng hạng 3 đơn nữ) và Vietnam International Challenge 2025 (dừng bước vòng 1/16). Dù không còn là tay vợt nữ số 1 Việt Nam nhưng Vũ Thị Trang vẫn có bản lĩnh khi thi đấu các giải quốc tế. Hiện tại, tay vợt đang đứng hạng 172 thế giới. Tuy nhiên với chiến thắng này, dự kiến cô sẽ thay đổi thứ hạng trên bảng xếp hạng của BWF vào tuần tới. Tại giải vô địch thế giới 2025, 2 tay vợt nữ của Việt Nam đều vượt qua vòng 1 nội dung đơn.

MINH CHIẾN