Sự trở lại quan trọng của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Trà My

Tay đập của đội nữ VTV Bình Điền Long An đã có mặt tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đây là sự bổ sung quan trọng tại vị trí đối chuyền…

Cầu thủ Nguyễn Thị Trà My của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với người làm chuyên môn, Nguyễn Thị Trà My dường như không gặp nhiều may mắn mỗi khi được cơ hội tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong một số năm trở lại đây.

Còn nhớ năm ngoái, tay đập này giữ phong độ tốt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 để rồi được tập trung lên đội tuyển. Tuy nhiên, chấn thương vào thời điểm thi đấu tại Cúp Hùng Vương 2025 đã là 1 trong những trở ngại khiến cô không đạt được sự sung sức 100% khi tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó có thể xem là một trong những ảnh hưởng khiến Trà My đã lỡ hẹn với tấm vé dự SEA Games 33-2025.

Trở lại với năm 2026, Trà My nỗ lực thể hiện phong độ để thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng như Cúp Hùng Vương 2026, Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Cô vẫn lỡ cơ hội góp mặt AVC Cup 2026 khi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đủ thời gian tập luyện ngắn ngày cho 14 tuyển thủ trước khi thi đấu.

Lúc này, Trà My đã được tập trung trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở thành phần 14 gương mặt bổ sung. Đánh giá về chuyên môn của tuyển thủ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết Trà My là 1 trong những gương mặt thi đấu tốt ở vị trí đối chuyền và chắc chắn cơ hội được ra sân thi đấu sẽ được Ban huấn luyện trao cho những người giữ phong độ ổn định nhất.

Ghi nhận trực tiếp tại những buổi tập ở Đại học TDTT Bắc Ninh thời gian qua, Trà My luôn tích cực thực hiện giáo án chuyên môn do Ban huấn luyện đưa ra. Sau khi tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh không thể tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và trước đó là cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đi tìm cầu thủ có thể đảm bảo chuyên môn tốt nhất ở vị trí đối chuyền.

“Chúng ta có thời gian tháng 7 để các tuyển thủ tập luyện cùng nhau và chúng tôi sẽ định hình các đội hình lần lượt góp mặt giải SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết.

Khi có Trà My, Ban huấn luyện đang có thêm 1 sự lựa chọn cho vị trí đối chuyền. Khả năng thi đấu và năng lực của cầu thủ này được chứng minh trong nhiều giải bóng chuyền trong nước, quốc tế. Dù vậy, phong độ cụ thể ở thời điểm hiện tại sẽ là điều mà Ban huấn luyện quyết định cơ hội thi đấu dành cho Trà My.

Bắt đầu góp mặt ở đội hình 1 của đội VTV Bình Điền Long An dự giải vô địch quốc gia 2022, cô được đánh giá là một trong những tay đập phát triển chuyên môn tốt nhất. Đặc biệt, Trà My sở hữu khả năng đập bóng tấn công bằng tay trái hiếm có cầu thủ nữ nào của Việt Nam làm tốt như tay đập này.

Trà My luôn có tinh thần tự tin khi thi đấu trên sân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất là SEA Games 31, 32, 33, Trà My vắng mặt trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy vậy, cô có những cơ hội được tham dự giải SEA V.Cup (trước đây là SEA V.League) hay AVC Cup (trước đây là AVC Challenge Cup). Trong số ít lần trả lời trước truyền thông tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Trà My từng khẳng định ưu tiên hàng đầu của bản thân là giữ phong độ cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ cùng đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An.

Bây giờ, tay đập này được trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và nếu giữ phong độ cao, suất tham dự SEA V.Cup 2026 hoàn toàn có thể được Ban huấn luyện trao cho Trà My.

MINH CHIẾN