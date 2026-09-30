"Siêu kình ngư" Ánh Viên bất ngờ trở lại thi đấu

Nguyễn Thị Ánh Viên đã bất ngờ trở lại đường đua xanh và sẵn sàng tham dự môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do đang tham dự Giải bơi tiền Đại hội 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn thể thao Quân đội đã đăng ký gương mặt nổi danh Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại thi đấu tham dự môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra tại TPHCM cuối năm nay.

Hiện tại, Ánh Viên đã có mặt thi đấu Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tổ chức ở TPHCM từ ngày 29-9 tới 2-10.

Sự trở lại của Ánh Viên mang lại bất ngờ cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Bởi lẽ, Thể thao Quân đội tin tưởng nữ kình ngư vẫn giữ vững phong độ tiếp tục giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cuối năm 2022, sau khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 trên hồ bơi tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao thành tích cao.

Trước đó, cô đã chia tay Đội tuyển bơi Việt Nam và không góp mặt SEA Games 31 tổ chức năm 2022 trên sân nhà.

Sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV thành tích cao, Ánh Viên tập trung vào học tập và phát triển CLB bơi mang tên mình để đào tạo, huấn luyện các em nhỏ và người yêu thích thể thao dưới nước tập bơi. Tuy nhiên, cô vẫn tập luyện và bơi duy trì đảm bảo chuyên môn dù không dự giải chuyên nghiệp.

Ánh Viên thường xuất hiện trong nhiều hoạt động cộng đồng, phát triển bơi cứu đuối và bơi phong trào. Dù thế, cô chưa từng trở lại thi đấu các giải thành tích cao sau khi giải nghệ nhưng thay đổi quyết định trong năm nay.

Ánh Viên và em trai Quang Thuấn là 1 thành viên của bơi Thể thao Quân đội. Ảnh: ÁNH VIÊN

Hơn 1 năm trở lại đây, Ánh Viên xuất hiện nhiều tại một số giải thi đấu các môn thể thao phối hợp, trong đó có nội dung Aquathlon (bơi, chạy).

Các đơn vị đã kết thúc đăng ký danh sách chính thức tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ ngày 1-9.

Việc Ánh Viên có tên trong đội hình Đoàn thể thao Quân đội sẽ mang đến sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn. Năm nay, "siêu kình ngư" bước vào tuổi 30. Cô là VĐV thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Bộ Quốc phòng).

MINH CHIẾN