Muay vào cuộc đua lớn ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Muay là môn thể thao tiếp theo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra toàn bộ chương trình tranh tài ngay trước khi Lễ khai mạc tổ chức.

Đội muay chủ nhà TPHCM tập trung hướng tới giành kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MUAYVN

Môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30-10 tại phường Đông Hòa (TPHCM), với sự tham gia của các võ sĩ đến từ 25 đơn vị trên cả nước. Các trận đấu chính thức bắt đầu ngày 22-10, sau khi ban tổ chức hoàn tất bốc thăm phân cặp.

Theo bà Từ Thị Lê Na, phụ trách bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam), giải đấu sử dụng đội ngũ trọng tài cấp quốc gia nhằm bảo đảm tính công bằng, chính xác trong công tác điều hành.

Ở nội dung đối kháng, nam tranh tài tại 7 hạng cân từ 45kg đến 63,5kg, trong khi nữ thi đấu 7 hạng cân từ dưới 45kg đến 63,5kg. Các võ sĩ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Ngoài ra, giải còn có các nội dung biểu diễn wai kru và mai muay dành cho nam, nữ, gồm thi đấu đơn và đôi. Sau mỗi vòng, 50% VĐV hoặc đội có điểm số cao hơn giành quyền đi tiếp. Mỗi bài wai kru kéo dài 4-5 phút, còn mai muay từ 5-6 phút.

Muay là môn thứ hai được tổ chức sớm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, sau bóng bàn. Trước đó, môn bóng bàn đã hoàn tất 7 nội dung thi đấu tại Hải Phòng hồi tháng 8. Cả hai môn đều kết thúc chương trình chuyên môn trước lễ khai mạc đại hội.

Môn bóng bàn (7 nội dung) là môn đầu tiên hoàn thành chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 8 tại Hải Phòng. Môn muay sẽ là môn thứ 2 được tổ chức sớm để hoàn tất chương trình chuyên môn trước khi Lễ khai mạc Đại hội diễn ra.

MINH CHIẾN