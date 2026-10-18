TPHCM giành 11 HCV tại giải trượt băng quốc gia

Các gương mặt trượt băng TPHCM thi đấu xuất sắc giành 11 ngôi vô địch qua các nội dung của trượt băng nghệ thuật và tốc độ tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

VĐV đã thể hiện các kỹ thuật trượt băng tốt nhất trong giải năm nay diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: SFV

Chiều 18-10, các nội dung chung kết trượt băng tốc độ khép lại giải đấu tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội). Đội TPHCM thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 11 HCV.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Tiêu Khải Kiệt giành HCV nội dung Adult Skating Open Level nam, Hoàng Minh Thi vô địch Basic Novice Single Skating nữ, còn Bùi Tấn Tài đứng đầu nội dung Junior Single Skating nam.

Trong môn trượt băng tốc độ, các VĐV Kim Minh Anh, Đoàn Minh Nhật, Trương Đặng Hân Di, Trịnh Trung Kiên… đóng góp những tấm HCV cho TPHCM. Riêng nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ, đội TPHCM giành HCB, xếp sau Hà Nội.

Giải năm nay có 37 nội dung tranh tài, gồm 29 nội dung trượt băng tốc độ và 8 nội dung trượt băng nghệ thuật. Đáng chú ý, nội dung khiêu vũ trên băng đơn (solo ice dance) lần đầu được đưa vào thi đấu, với HCV thuộc về Trần Khánh Linh (Hà Nội).

Ngoài TPHCM, các đoàn Hà Nội, Thái Nguyên và Khánh Hòa cũng có VĐV giành HCV tại giải.

MINH CHIẾN (Ảnh: SFV)