Các môn khác

TPHCM giành 11 HCV tại giải trượt băng quốc gia

SGGPO

Các gương mặt trượt băng TPHCM thi đấu xuất sắc giành 11 ngôi vô địch qua các nội dung của trượt băng nghệ thuật và tốc độ tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

VĐV đã thể hiện các kỹ thuật trượt băng tốt nhất trong giải năm nay diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: SFV
VĐV đã thể hiện các kỹ thuật trượt băng tốt nhất trong giải năm nay diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: SFV

Chiều 18-10, các nội dung chung kết trượt băng tốc độ khép lại giải đấu tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội). Đội TPHCM thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 11 HCV.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Tiêu Khải Kiệt giành HCV nội dung Adult Skating Open Level nam, Hoàng Minh Thi vô địch Basic Novice Single Skating nữ, còn Bùi Tấn Tài đứng đầu nội dung Junior Single Skating nam.

Trong môn trượt băng tốc độ, các VĐV Kim Minh Anh, Đoàn Minh Nhật, Trương Đặng Hân Di, Trịnh Trung Kiên… đóng góp những tấm HCV cho TPHCM. Riêng nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ, đội TPHCM giành HCB, xếp sau Hà Nội.

Giải năm nay có 37 nội dung tranh tài, gồm 29 nội dung trượt băng tốc độ và 8 nội dung trượt băng nghệ thuật. Đáng chú ý, nội dung khiêu vũ trên băng đơn (solo ice dance) lần đầu được đưa vào thi đấu, với HCV thuộc về Trần Khánh Linh (Hà Nội).

Ngoài TPHCM, các đoàn Hà Nội, Thái Nguyên và Khánh Hòa cũng có VĐV giành HCV tại giải.

IMG_1667.jpg
IMG_1668.jpg
IMG_1671.jpg
IMG_1672.jpg
IMG_1666.jpg
IMG_1670.jpg
IMG_1673.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: SFV)

Từ khóa

trượt băng roller trượt băng trẻ quốc gia 2026 Liên đoàn trượt băng roller Việt Nam trượt băng tốc độ trượt băng nghệ thuật trượt băng TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn