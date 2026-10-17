Trượt băng Việt Nam tìm kiếm tài năng trẻ cho tương lai

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 là dịp để nhà quản lý tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng phát triển cho tương lai.

VĐV trượt băng trẻ cả nước đã có mặt tại Hà Nội bước vào thi đấu từ ngày 17-10. Ảnh: TRỊNH TRANG

Lần đầu tiên, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia ghi nhận số lượng kỷ lục 112 VĐV góp mặt tranh tài. Năm nay, chương trình thi đấu diễn ra Sân băng Vincom Ice Rink, Royal city (Hà Nội) từ ngày 17 tới 18-10 với 29 bộ huy chương trượt băng tốc độ (các cự ly 300m, 500m, 1.000m, 2.000m) và 8 bộ huy chương trượt băng nghệ thuật.

Ban tổ chức ghi nhận 6 đơn vị trong cả nước gồm TPHCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hà Nội (chủ nhà) cử nhiều tài năng trượt băng trẻ tham gia thi đấu.

Đáng chú ý, lần đầu tiên nội dung solo ice dance (khiêu vũ trên băng đơn) được đưa vào chương trình chuyên môn thi đấu quốc gia để tạo cơ hội tranh tài cho VĐV, phát triển triển đa dạng các nội dung trượt băng và tạo động lực để các CLB, địa phương chú trọng đào tạo, chuẩn bị lực lượng.

Nhiều gương mặt trượt băng trẻ triển vọng của Việt Nam tham dự giải. Ảnh: TRỊNH TRANG

Tại ngày khai mạc giải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam Trịnh Thị Trang trao đổi: “Giải năm nay có bước tiến khích lệ cả về công tác chuyên môn và lực lượng VĐV tham dự.

Chúng tôi mời các chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới tới giải. Các giám khảo dành riêng cho nội dung trượt băng nghệ thuật đơn (single) và múa trên băng đơn (solo ice dance) để đảm bảo đánh giá phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng nội dung, đồng thời tạo cơ hội giúp VĐV tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế".

Giải đấu áp dụng Luật thi đấu cập nhật của Liên đoàn trượt băng roller quốc tế.

MINH CHIẾN