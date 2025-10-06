Lực sĩ Trịnh Văn Vinh lấy lại niềm tin bằng tấm HCV hạng cân 65kg tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia

Trịnh Văn Vinh hướng vào hạng cân 65kg ở thời điểm hiện tại. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hạng cân 65kg nam tiếp tục được giới chuyên môn chú ý do sự có mặt của lực sĩ Trịnh Văn Vinh (Bắc Ninh). Một năm trước, Trịnh Văn Vinh từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 tại hạng cân 61kg nam.

Hiện tại, Trịnh Văn Vinh đã chuyển sang hạng cân 65kg nam. Ở cuộc đấu giải vô địch quốc gia 2025, lực sĩ này không thành công. Tuy nhiên trong giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025, Trịnh Văn Vinh lấy lại niềm tin với ngôi vô địch tuyệt đối.

Hạng cân 65kg nam tại giải chứng kiến 9 lực sĩ tranh tài. Trịnh Văn Vinh đạt tổng cử 282kg (125kg cử giật, 157kg cử đẩy). Ở giải này, nhà vô địch quốc gia là Trần Minh Trí không tham dự do vậy Trịnh Văn Vinh không gặp trở ngại nào để giành HCV. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đánh giá việc Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) thay đổi nội dung thi đấu nên một số tuyển thủ trọng điểm của Việt Nam được điều chỉnh hạng cân để phù hợp.

Trong cuộc thi đấu, lực sĩ A Ngãi (TPHCM) đã giành ngôi á quân tổng cử khi đạt kết quả 273kg (120kg cử giật, 153kg cử đẩy). Hạng 3 về kết quả tổng cử là lực sĩ Thạch Hoàng Sang (Cà Mau, 270kg).

Giải đấu năm nay kéo dài tới ngày 9-10 với sự góp mặt của 250 HLV, VĐV của 24 đơn vị tham dự. Hiện tại, lực sĩ Việt Nam đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 do vậy không tham dự giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Na Uy.

MINH CHIẾN