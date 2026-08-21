Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 ngày 21-8

Hôm nay 21-8, các đội bóng của châu lục chính thức bước vào tranh tài tại Thiên Tân (Trung Quốc) để tìm ra nhà vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (áo đỏ) đang là đương kim vô địch châu Á. Ảnh: SAVA

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 chính thức khởi tranh tại Thiên Tân (Trung Quốc). Sau 3 năm, người hâm mộ bóng chuyền nữ châu Á có cơ hội được theo dõi giải vô địch của châu lục.

Lần gần nhất Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á được tổ chức vào năm 2023 tại Thái Lan. Khi đó, đội chủ nhà Thái Lan xuất sắc giành ngôi vô địch. Năm nay, đội nữ Thái Lan tiếp tục góp mặt Giải vô địch châu Á 2026 và được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí số 1 chung cuộc.

Giải năm nay thu hút 12 đội bóng chuyền nữ mạnh nhất châu lục tham gia. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 trong 12 đại diện góp mặt.

12 đội bóng đã được bốc thăm vào 3 bảng đấu lần lượt với Bảng A: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq; Bảng B: Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia; Bảng C: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc).

Tại vòng bảng, mỗi ngày sẽ diễn ra 3 trận theo các khung giờ khác nhau. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có lịch thi đấu ở ngày 21-8.

Tuy nhiên tại ngày đầu tiên của giải, 2 đội bóng hàng đầu là Thái Lan và Nhật Bản sẽ ra thi đấu. Đội đương kim vô địch Thái Lan chơi trận đầu tiên trước đối thủ Australia vào lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, đội nữ Nhật Bản đọ sức với Hongkong (Trung Quốc) lúc 17 giờ 30. Trận đấu còn lại của ngày đầu tiên là cuộc so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Iran diễn ra lúc 9 giờ.

Lịch thi đấu ngày 21-8:

9h00: Đài Bắc Trung Hoa – Iran (Bảng A)

13h00: Thái Lan – Australia (Bảng B)

17h30: Nhật Bản – Hongkong (Trug Quốc) (Bảng C)

MINH CHIẾN