Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026

Giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ chính thức khai cuộc tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) vào ngày mai, 21-8.

Nhiều VĐV bóng chuyền nam hàng đầu Việt Nam sẽ dự giải Quân đội các nước ASEAN 2026 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Sáu đội bóng dự giải đấu lần lượt gồm đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam (chủ nhà), Công an TPHCM, Myanmar, Campuchia, Lào, Singapore.

Trong ngày 20-8, đại diện các đội bóng đã họp chuyên môn cùng Ban tổ chức để đăng ký lực lượng chính thức cũng như nắm thông tin về công tác thi đấu ở giải lần này.

Hai đại diện cho Việt Nam gồm có đội tuyển Quân đội Việt Nam và Công an TPHCM đều đã đăng ký lực lượng mạnh nhất.

Khán giả sẽ có cơ hội theo dõi những tay đập bóng chuyền nam hàng đầu Việt Nam ra sân ở giải lần này như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Trần Minh Đức, Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Trần Hoài Phương, Bùi Xuân Tiến, Giang Văn Đức…

Nhà thi đấu Đông Anh sẽ được mở cửa tự do để phục vụ khán giả. Do vậy, giới chuyên môn dự báo các ngày tranh tài sẽ có chật kín người cổ vũ từ trên khán đài.

Ban tổ chức đã bốc thăm vào 2 bảng (mỗi bảng có 3 đội). Các đội thi đấu lượt trận vòng bảng theo khung giờ 19 giờ và 20 giờ 30 trong từng ngày. Kết thúc vòng bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành vé vào bán kết.

Lịch thi đấu của giải:

Ngày 21-8:

19h00: Đội tuyển Quân đội Việt Nam – Myanmar (Bảng A)

20h30: Công an TPHCM – Lào (Bảng B)

Ngày 22-8:

19h00: Campuchia – Myanmar (Bảng A)

20h30: Lào – Singapore (Bảng B)

Ngày 23-8:

19h00: Đội tuyển Quân đội Việt Nam – Campuchia (Bảng A)

20h30: Công an TPHCM – Singapore (Bảng B)

Ngày 25-8:

19h00: Bán kết 1

20h30: Bán kết 2

Ngày 26-8:

19h00: Chung kết

MINH CHIẾN