Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng “săn tìm” chuẩn dự vô địch thế giới 2025

Nguyễn Huy Hoàng đang là VĐV quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam tìm suất dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) đã công bố các chuẩn thời gian dành cho nội dung thi đấu chính thức giải bơi vô địch thế giới 2025. Năm nay, giải diễn ra tại Singapore từ 27-7 tới 4-8. Tuyển bơi Việt Nam đang tập luyện tập trung nhất và xây dựng kế hoạch chuyên môn dự 1 số giải quốc tế tìm chuẩn dự giải vô địch thế giới 2025. Ban huấn luyện và chuyên gia tuyển bơi Việt Nam hiểu rõ, VĐV phải đạt chuẩn mới được dự giải vô địch thế giới.

Theo công bố của FINA, kết quả thi đấu của VĐV trong các giải được đủ điều kiện đảm bảo công tác tổ chức từ 9-3-2024 tới hết ngày 29-6-2025 sẽ lấy làm cơ sở xét trao suất dự giải vô địch thế giới 2025. Trong đó, môn bơi ban hành chuẩn A và chuẩn B từng nội dung. VĐV đạt chuẩn A sẽ có suất trực tiếp. VĐV đạt chuẩn B sẽ được xét theo các tiêu chí và trên hết tính thành tích từ cao xuống thấp.

Năm 2023, đội tuyển bơi Việt Nam từng dự giải vô địch thế giới tổ chức ở Nhật Bản gồm các tuyển thủ Tuấn Anh, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Ngọc Vinh, Duy Khoa, Lương Jeremie Loic Nino, Quang Thuấn, Quý Phước, Kim Sơn (nam) và Mỹ Tiên (nữ). Trước đó trong năm 2022, chúng ta có đội hình dự giải vô địch thế giới là Duy Khoa, Quý Phước, Kim Sơn, Thanh Bảo, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn (nam) và Mỹ Thảo, Mỹ Tiên (nữ).

Năm ngoái, FINA tổ chức giải bơi vô địch thế giới 2024 dành cho hồ ngắn (25m). Việt Nam có 3 VĐV tham gia gồm Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền và Lương Jeremie Loic Nino. Cùng năm 2024, chúng ta còn Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang, Ngô Đình Chuyền thi đấu giải vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar) ngay đầu năm.

Trong lịch sử các lần dự giải vô địch thế giới, đội tuyển bơi Việt Nam hiếm khi có tuyển thủ vượt chuẩn A. Người gần nhất có được kết quả này là cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng.

Năm nay, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là tuyển thủ chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn chuyên môn. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết hiện tại Nguyễn Huy Hoàng đang giữ tinh thần ổn định nhất và chương trình tập huấn tại Cần Thơ đảm bảo lộ trình chuyên môn do chuyên gia thực hiện. “Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam có thực hiện chương trình tập huấn và theo từng thời điểm chúng tôi sẽ cử tuyển thủ tập tại nước ngoài. Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang là VĐV có chuyên môn tốt của bơi Việt Nam”, đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) đã trao đổi. Sở trường của Nguyễn Huy Hoàng là cự ly 400m, 800m và 1.500m tự do. FINA công bố chuẩn A của 400m tự do dành cho nam là 3’48”14 còn chuẩn B là 3’56”14. Chuẩn A nội dung 800m tự do nam đối với giải vô địch thế giới 2025 là 7’48”66 và chuẩn B là 8’05”06. Với nội dung 1.500m tự do nam, chuẩn A là 15’01”89 trong khi chuẩn B là 15’33”46.

Đội tuyển bơi Việt Nam từng dự giải vô địch thế giới 2024 ở Qatar. Ảnh: MINH MINH

Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Nguyễn Huy Hoàng giành suất chính thức và thi đấu 800m tự do đạt thời gian 8’08”39 và 1.500m tự do đạt kết quả 15’18”63. Cơ hội để Nguyễn Huy Hoàng có suất dự giải vô địch thế giới 2025 vẫn còn.

Năm ngoái, bơi Việt Nam từng dự giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2024 tại Thái Lan (tháng 12-2024). FINA cho biết, kết quả của giải đấu đủ điều kiện để xét chuẩn trao suất dự giải vô địch thế giới 2025. Năm nay có 14 giải bơi theo các cấp độ được tổ chức ở 1 số quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á mà FINA chấp thuận đủ điều kiện để xét thành tích theo chuẩn dự giải vô địch thế giới 2025.

MINH CHIẾN