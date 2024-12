Bơi Việt Nam giành 27 HCV, xếp thứ nhì giải các nhóm tuổi Đông Nam Á 2024

Đội bơi Việt Nam kết thúc giải với vị trí thứ nhì chung cuộc. Ảnh: MINH MINH

Chiều tối 8-12 tại Bangkok (Thái Lan), giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2024 đã kết thúc sau các nội dung cuối.

Trong ngày tranh tài cuối, VĐV bơi trẻ Việt Nam giành thêm 9 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ tại các chung kết nội dung. Một số kết quả HCV được ghi nhận từ thành tích của Mai Trần Tuấn Anh (15’41”81 tại nội dung 1.500m tự do nam nhóm tuổi 16-18), Dương Văn Hoàng Quy (16’15”56, nội dung 1.500m tự do nam nhóm tuổi 14-15), Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (30”01, 50m ngửa nữ nhóm tuổi 16-18), Lê Thị Thùy Trang (2’18”55, 200m bướm nữ nhóm tuổi 16-18), Trương Thanh Trúc (2’23”24, 200m bướm nữ nhóm tuổi U13), tiếp sức 4x200m tự do nam...

Ban tổ chức ghi nhận VĐV Dương Văn Hoàng Quy đạt kết quả cá nhân tốt nhất với 8 HCV trong các nội dung đã tham dự ở nhóm tuổi 14-15. Về nữ, Nguyễn Thúy Hiền có 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ khi thi đấu những nội dung của mình.

Khép lại ngày cuối tranh tài, đội Việt Nam giành 27 HCV, 25 HCB, 16 HCĐ để giữ vị trí thứ nhì toàn đoàn ở giải năm nay. Đội chủ nhà Thái Lan có vị trí số 1 khi đạt kết quả huy chương vượt trội là 43 HCV, 50 HCB, 39 HCĐ. Xếp sau Thái Lan và Việt Nam là đội Indonesia khi đạt 23 HCV, 8 HCB, 17 HCĐ. Ngoài ra, các đội Malaysia, Singapore, Philippines đứng ở vị trí tiếp theo.

Trong giải năm nay, các VĐV nhảy cầu Việt Nam nỗ lực để đứng thứ nhì khi có 5 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ qua các nội dung tham dự. Đội Singapore xếp đầu khi giành 10 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ. Đội Malaysia chỉ có vị trí thứ 3 với 4 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ.

MINH CHIẾN