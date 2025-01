3 tuyển thủ TPHCM góp mặt ở đội tuyển bơi quốc gia năm 2025

Lương Jeremie Loic Nino là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam năm 2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển bơi Việt Nam của năm 2025 chính thức bước vào tập luyện tại các điểm tập huấn ở Trung tâm HLTTQG TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Năm nay, bơi TPHCM có 3 tuyển thủ tham gia đội tuyển bơi Việt Nam là các kình ngư Lương Jeremie Loic Nino, Trịnh Tường Vinh và Nguyễn Khả Nhi.

Năm 2024 tại giải bơi vô địch quốc gia, Lương Jeremie Loic Nino là 1 trong những kình ngư thi đấu nổi bật cho đội bơi TPHCM và giành các HCV trong nội dung tốc độ 50m tự do, 100m tự do nam trong khi Nguyễn Khả Nhi có HCV nội dung 200m tự do nữ. Ban huấn luyện đội tuyển bơi đánh giá các tuyển thủ đều là những người có thế mạnh mà chúng ta chuẩn bị chuyên môn hướng tới các giải đấu quốc tế quan trọng năm năm 2025.

Đội bơi Việt Nam đã xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và bắt đầu tập luyện các tổ nội dung để nhắm mục tiêu tranh thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Cách đây 2 năm, đội bơi Việt Nam giành 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ trong các nội dung đã thi đấu tại SEA Games 32 vì thế mục tiêu hướng tới bảo vệ các ngôi vô địch được đặt ra năm nay.

Tại SEA Games 32, tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino là đại diện duy nhất của bơi TPHCM góp mặt trong đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu và bản thân VĐV giành 2 HCĐ (50m tự do, 100m tự do). Nếu đạt được phong độ tốt nhất, không loại trừ khả năng cả 3 tuyển thủ bơi của TPHCM có cơ hội dự SEA Games 33-2025 để tranh kết quả tốt nhất.

Trong tháng 12-2024, Lương Jeremie Loic Nino đã thi đấu giải bơi vô địch thế giới 2024 (dành cho hồ ngắn 25m) cùng đội tuyển bơi Việt Nam.

