Nguyễn Quốc Nguyện vào bán kết cầm chắc 300 triệu đồng tiền thưởng

Đánh bại cơ thủ Oh Tae Jun trong trận tứ kết diễn ra chiều nay, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện lọt vào bán kết Giải Billiards PBA Championship 2025 đang diễn ra tại Hàn Quốc, tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch “rinh” số tiền thưởng lớn 200 triệu Won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Nguyễn Quốc Nguyện đang đứng trước cơ hội có số tiền thưởng lớn

Trong số 4 cơ thủ có mặt ở vòng chung kết năm giải Billiards PBA Championship 2025, Việt Nam chỉ còn 2 cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại trụ lại vòng tứ kết vào hôm nay. Trong đó, Nguyễn Quốc Nguyện có phần “dễ thở” hơn do gặp cơ thủ trẻ Oh Tae Jun.

Mặc dù vậy, Oh Tae Jun không phải là đối thủ dễ chịu khi cơ thủ người Hàn Quốc này từng vô địch Round PBA Tour, trong khi Nguyễn Quốc Nguyện vẫn trắng tay. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng ngay từ ván đấu đầu tiên khi Quốc Nguyện dẫn trước 14/12 nhưng bỏ qua cơ hội kết thúc game đấu. Ngay lập tức, Oh Tae Jun đáp trả với cú a băng 2 điểm, cân bằng điểm số 14/14.

Oh Tae Jun bị Quốc Nguyện khuất phục

Thế nhưng, cơ thủ Hàn Quốc cũng bỏ qua cơ hội giành chiến thắng như cơ thủ Việt Nam và lần này, Quốc Nguyện đã không bỏ lỡ. Anh xử lý một hình bi ba băng đẹp mắt, nhờ đó thắng ván 1 với điểm số sít sao 15/14.

Tiếp đến ván đấu thứ 2, Oh Tae Jun có một series 7 điểm làm nên chiến thắng 15/9, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, đó là những gì cơ thủ Hàn Quốc làm được trong trận đấu này. Bởi hai ván đấu còn lại, Quốc Nguyện thi đấu khá chắc tay, trong đó có một series 8 điểm để giành chiến thắng 15/12, 15/8, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Ngô Đình Nại lại không may ở những tình huống quyết định

Ở trận tứ kết cùng giờ bàn bên cạnh, Ngô Đình Nại đã có trận đấu thiếu may mắn khi đối đầu với Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhìn chung, cả 4 ván đấu, hai cơ thủ đều so kè nhau rất sít sao. Thế nhưng, Ngô Đình Nại lại không gặp may ở những hình bi quyết định khi anh đánh bị đá hoặc hụt trong vài “sợi tóc”. Nhờ thế, Cenet đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 (11/15, 15/12, 15/12, 15/13), lọt vào bán kết gặp Nguyễn Quốc Nguyện vào ngày mai 16-3.

Dừng chân ở tứ kết, Ngô Đình Nại nhận được số tiền thưởng 9 triệu Won (khoảng 150 triệu đồng). Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện có mặt ở bán kết sẽ nhận được số tiền 17 triệu Won (khoảng 300 triệu đồng). Nếu thắng ở bán kết lọt vào chung kết, Nguyễn Quốc Nguyện sẽ nhận 70 triệu Won (khoảng 1,2 tỷ đồng), còn vô địch nhận 200 triệu Won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

GIA MẪN