Kình ngư bơi Võ Thị Mỹ Tiên: Tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn nữa!

Võ Thị Mỹ Tiên (giữa) đang thi đấu tốt tại giải ở TT-Huế lần này. Ảnh: VASA

Khép lại buổi thi đấu áp chót 15-3 tại giải đấu đang diễn ra tại TT-Huế, Võ Thị Mỹ Tiên bày tỏ: “Tôi vẫn đang rất tập trung để giành kết quả tốt nhất. Năm nay, giải bơi có nhiều VĐV thi đấu rất mạnh mẽ nên mình luôn thận trọng để ra thi đấu nỗ lực hết bản thân. Bản thân tôi thấy có thêm nhiều sự cạnh tranh, mình càng có động lực làm tốt về chuyên môn”.

Bơi Long An chỉ đăng ký khiêm tốn 5 VĐV nữ dự giải vô địch quốc gia lần này. Với trọng trách là gương mặt trọng điểm đồng thời đang vào thời điểm phong độ ổn định nhất thì Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục thể hiện vai trò kình ngư giành HCV chủ lực ở TT-Huế lúc này. “Kết quả huy chương của Mỹ Tiên là thành tích thi đấu, quan trọng hơn ban huấn luyện xem xét các chỉ số thời gian chuyên môn từng cự ly mà VĐV đã đạt được để phân tích khả năng thay đổi tích cực qua thời gian tập luyện vừa qua”, đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) đưa phân tích.

Kết thúc năm 2024, Võ Thị Mỹ Tiên nhận danh hiệu nữ VĐV xuất sắc nhất tại giải bơi các VĐV xuất sắc quốc gia. Kế tiếp đó, cô tiếp tục được vinh danh là nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2024 do Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) bầu chọn. Nhắc về danh hiệu trên, Mỹ Tiên cười và chia sẻ đó là sự ưu ái mọi người đã dành cho mình. Tuy nhiên bản thân nữ tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam này hiểu rõ các kết quả thi đấu vượt trội được cô thể hiện tại các giải đấu quốc nội và quốc tế đã tự minh chứng việc mình là nữ kình ngư số 1 Việt Nam hiện. Giới chuyên môn lựa chọn Mỹ Tiên là nữ VĐV bơi số 1 Việt Nam hoàn toàn xác đáng.

Trên hồ bơi 25m của giải vô địch quốc gia 2025 tại TT-Huế, không ít VĐV nữ thể hiện được thành tích thi đấu nhưng từ đánh giá của giới chuyên môn, các kết quả của Mỹ Tiên đáng được ghi nhận do VĐV đã dự tranh hầu hết nội dung và đảm bảo được kết quả HCV, chỉ số kỹ thuật theo yêu cầu. Thống kê tới hết ngày áp chót tại giải, cá nhân Võ Thị Mỹ Tiên đã dự 11 nội dung. Trong đó, cá nhân cô giành 6 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ và phá 2 kỷ lục quốc gia.

“Mỹ Tiên là 1 gương mặt chủ lực của thể thao Long An. Chúng tôi tập trung đầu tư cho em với nguồn lực tốt nhất mà thể thao Long An có. Mỹ Tiên còn phía trước phát triển rất rộng mở nên hy vọng em tiếp tục đạt được chuyên môn tốt”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An – ông Nguyễn Bảo Hoàn chia sẻ.

Thúy Hiền, Phương Trâm, Mỹ Tiên là 3 kình ngư nữ đạt các kết quả huy chương cao nhất tại giải ở TT-Huế năm nay. Ảnh: VASA

Nhìn nhận về chuyên môn, Võ Thị Mỹ Tiên bày tỏ rằng: “Tôi đã có thay đổi nhiều từ sau khi dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Mình học hỏi được kinh nghiệm khi ra thi đấu ở đấu trường lớn. Hiện tôi đang tập huấn ở đội tuyển quốc gia, được sự huấn luyện của chuyên gia nên cá nhân có những điều chỉnh tốt hơn cả trong kỹ thuật lẫn tốc độ khi thi đấu”. Bản thân nữ tuyển thủ người Long An khiêm tốn chia sẻ mình không phải người hoàn hảo nhất và chưa bao giờ đặt ra các mục tiêu để hoàn thiện hơn nữa.

Hiện tại, Võ Thị Mỹ Tiên đang tìm cơ hội để đạt chuẩn và giành suất dự giải bơi vô địch thế giới 2025 tại Singapore. Nếu đạt suất này, cô sẽ là 1 trong số ít nữ VĐV bơi Việt Nam giành được chuẩn dự giải vô địch thế giới lần thứ 3. Trước đó, Mỹ Tiên từng thi đấu giải bơi vô địch thế giới năm 2022, 2023.

MINH CHIẾN