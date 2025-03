Gương mặt trẻ bơi nổi bật, người làm nghề hứng khởi

Trần Văn Nguyễn Quốc (phải) là 1 trong những VĐV trẻ thi đấu nổi bật tại giải vô địch hồ ngắn 25m năm nay. Ảnh: VASA

Thêm gương mặt trẻ nổi bật

“Trong cả 6 ngày thi đấu, giải chứng kiến đều có kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Ngoài ra, một số VĐV trẻ thi đấu đạt chuyên môn tốt nên chúng tôi thấy tính cạnh tranh thật sự hấp dẫn và trên hết người làm công tác đào tạo có được những gương mặt tốt tiếp tục chuẩn bị cho tương lai”, phụ trách bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) – bà Lê Thanh Huyền trao đổi.

Trước khi giải đấu diễn ra tại TT-Huế năm nay, nhiều dự báo cho rằng các gương mặt quen thuộc của đường đua xanh sẽ tiếp tục thống trị thành tích các nội dung. Từ đó, cảm giác về 1 giải đấu diễn ra hướng 1 chiều chuyên môn sẽ lại tiếp tục. Tuy nhiên, đường đua trên hồ bơi tại TT-Huế của hứng khởi hơn từ sự nổi bật của 1 số gương mặt trẻ.

Ở tuổi 17, Trần Văn Nguyễn Quốc được đánh giá đã có giải đấu thăng hoa trong sự nghiệp tới lúc này. Nam VĐV của đội bơi Đà Nẵng gây bất ngờ khi thắng nhiều đàn anh Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quý Phước, Ngọc Vinh để giành HCV 200m tự do nam sau đó vượt qua Lương Jeremie Loic Nino để thắng tại cự ly 50m tự do nam. Trên đường đua 400m tự do, Nguyễn Quốc cạnh tranh ngang ngửa trước đàn anh Nguyễn Huy Hoàng và chỉ chấp nhận về đích thứ nhì vào những mét cuối của cuộc tranh tài. Tại cự ly tốc độ 100m tự do nam, Nguyễn Quốc chỉ thua Lương Jeremie Loic Nino và giành HCB.

Trong khi đó, Nguyễn Khả Nhi (TPHCM) chưa có HCV nhưng nữ tuyển thủ 17 tuổi đã thi đấu tự tin và so kè quyết liệt trước Võ Thị Mỹ Tiên tại nội dung 400m tự do, 800m tự do. Từ khả năng thể hiện, giới chuyên môn đánh giá cô triển vọng là người kế cận đàn chị trong tương lai tại đội tuyển quốc gia. Tại năm nay, ngoài các tấm HCV trong đội hình tiếp sức nữ của TPHCM, Khả Nhi giành 3 HCB cự ly cá nhân 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do và 1 HCĐ 100m tự do.

Với Nguyễn Thúy Hiền, giải tại TT-Huế lần này tiếp tục là cơ hội bản thân cô thể hiện hết khả năng. Riêng Nguyễn Thúy Hiền giành 5 HCV và phá 4 kỷ lục quốc gia qua các cự ly cá nhân đã thi đấu. “Thúy Hiền đang ở độ tuổi 16 nên sự phát triển vẫn tiếp tục. Trong giải bơi tại hồ ngắn 25m này, VĐV đạt được kết quả chuyên môn tốt tuy nhiên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia vẫn tiếp tục có sự điều chỉnh để cá nhân Thúy Hiền bứt phá trong tương lai”, đại diện Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) bày tỏ.

Của để dành cho tương lai

Chuyên gia Gustavo (Brazil) cùng tất cả HLV các tổ tập huấn chuyên môn của đội tuyển bơi Việt Nam đều có mặt tại TT-Huế để theo sát quá trình thi đấu từng VĐV. Trước khi dự giải, yêu cầu được đặt ra với từng tuyển thủ là phải đạt được đúng thông số chuyên môn như tập luyện. Kết quả huy chương chỉ là 1 phần, phần quan trọng nhất để chuyên gia cùng ban huấn luyện đánh giá tuyển thủ chính là chỉ số thời gian và cách từng VĐV đã thi đấu ra sao.

Nguyễn Thúy Hiền (giữa) là nữ tuyển thủ trẻ quan trọng của bơi Quân đội thời điểm hiện tại. Ảnh: VASA

Ngoài Nguyễn Quốc, Khả Nhi, Thúy Hiền, Quang Thuấn, bơi Việt Nam còn nhiều VĐV trẻ khác được quan sát thi đấu từ đó nhà quản lý tiếp tục có sự chọn lọc tìm nhân lực cho đội tuyển bơi quốc gia trong tương lai. Thực tế thấy rõ, các cuộc đấu tại ở hồ bơi truyền thống (50m) mới là thước đo chính xác về chuyên môn. Vì thế, thành tích trong thi đấu hồ ngắn (25m) là 1 trong những bài kiểm tra để các HLV tìm kiếm thêm con người triển vọng.

Tại giải bơi vô địch quốc gia 2025 (dành cho hồ ngắn 25m), các gương mặt giành nhiều HCV cá nhân như Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Phạm Thanh Bảo (Bến Tre), Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM)... đều đã vượt ngoài 20 tuổi. Chuyên gia và các HLV vẫn tìm kiếm VĐV ở độ tuổi 15 tới 18 làm hạt giống ươm mầm cho mục tiêu dài hơi phía trước.

MINH CHIẾN