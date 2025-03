Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Duy Khôi, Phương Trâm cùng giành HCV tại giải bơi vô địch hồ ngắn 25m

VĐV Trần Duy Khôi (TPHCM) thi đấu hiệu quả tại giải vô địch hồ ngắn 25m lần này ở TT-Huế. Ảnh: VASA

Ngày tranh tài thứ 3 của giải bơi vô địch quốc gia 2025 (dành cho hồ ngắn 25m) diễn ra tại TT-Huế chứng kiến nhiều kình ngư nổi tiếng giành HCV, tạo thêm sự hấp dẫn của giải đấu.

Nguyễn Diệp Phương Trâm và Trần Duy Khôi (TPHCM) tiếp tục thể hiện tốt chuyên môn để giành HCV quan trọng góp vào thành tích chung cho đội nhà. Tại cự ly 50m ngửa nam, Trần Duy Khôi gặp sự bám đuổi quyết liệt tới từ Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Trịnh Tường Vinh (TPHCM), Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội), Nguyễn Ngọc Triển (Đà Nẵng). Tuy vậy, nam kình ngư nhiều kinh nghiệm của TPHCM vẫn đạt tốc độ tốt nhất để chạm đích với thời gian 24”92. Tại nội dung, Trần Hưng Nguyên đạt cùng thông số 24”92 vì vậy ban tổ chức công nhận Duy Khôi và Hưng Nguyên cùng đạt vị trí số 1, nhận đồng HCV.

Trong khi đó, Nguyễn Diệp Phương Trâm không gặp khó để về nhất cự ly 50m ngửa nữ và giành thêm HCV cho TPHCM.

Sau nhiều chờ đợi, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đã có HCV cá nhân đầu tiên tại giải. Huy Hoàng thi đấu mạnh mẽ trên đường đua 400m tự do nam và đạt thời gian 3’47”36, đồng thời vượt qua các đàn em như Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng, 3’49”24), Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội, 3’50”50) và Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội, 3’52”12).

Ở nội dung 400m tự do nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) không gặp khó để giành HCV sau khi về nhất với thời gian 4’15”83. Cùng trong nội dung, gương mặt trẻ Nguyễn Khả Nhi (TPHCM) giành HCB với kết quả 4’19”11.

Tại cuộc thi đấu 200m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên (Quân đội) vượt Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội), Cao Văn Dũng (Hà Nội) hay Hà Đại Phú Trung (Cần Thơ) để giành HCV bằng kết quả 1’58”90.

Ngày thi đấu ghi nhận đội tiếp sức TPHCM giành HCV nội dung 4x200m tự do nữ. Các kình ngư TPHCM đạt thời gian 8’24”41 tại TT-Huế lần này và được công nhận là kỷ lục quốc gia mới (KL cũ: 8’24”90 của đội nữ Long An lập năm 2019). Đội nam Đà Nẵng giành HCV tiếp sức 4x100m tự do nam với thời gian 3’20”10 và cũng được công nhận kỷ lục quốc gia mới (KL cũ: 3’22”31).

Trên bảng xếp hạng thành tích, đội TPHCM và Quân đội đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Đội bơi Quân đội có 7 HCV, 10 HCB, 4 HCĐ tạm dẫn đầu còn TPHCM có vị trí thứ nhì với 7 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ. Các đơn vị Đà Nẵng, Long An, Quảng Bình, Bến Tre đang xếp vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN