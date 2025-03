Tài năng trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc tiếp tục “dậy sóng” vượt đàn anh tại giải bơi vô địch hồ ngắn 25m

Trần Văn Nguyễn Quốc (hàng dưới, thứ4 từ trái qua) từng thi đấu giải ở năm 2024 và đang bứt phá ở năm nay tại TT-Huế. Ảnh: VASA

Tại ngày đầu, Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) vượt qua các đàn anh Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội)... để chiến thắng cự ly 299m tự do. Ngày thi đấu tiếp theo hôm nay 12-3 tại giải, chàng trai 17 tuổi này tiếp tục khiến giới chuyên môn thêm bất ngờ.

Tại cự ly 50m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc về nhất giành HCV với thông số 22”40. Kết quả được công nhận là kỷ lục quốc gia mới khi đã phá kỷ lục cũ 22”74 được Hoàng Quý Phước lập từ năm 2017.

Điều chú ý là Trần Văn Nguyễn Quốc đã vượt qua nhiều tên tuổi làng bơi nam Việt Nam để chiến thắng như Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM, 22”51), Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng, 23”00), Trần Hưng Nguyên (Quân đội, 23”23)... Thực tế, Trần Văn Nguyễn Quốc đã là tuyển thủ đội tuyển bơi trẻ Việt Nam những năm gần đây. VĐV từng dự và giành HCV giải vô địch nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2024. Năm 2024, Nguyễn Quốc đã thi đấu ở giải bơi vô địch quốc gia dành cho hồ ngắn 25m.

Cùng ngày thi đấu, đội bơi TPHCM giành thêm 1 HCV trong nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ. Đội hình các VĐV Thủy Tiên, Phương Anh, Phương Trâm, Khả Nhi của TPHCM đạt thông số 4’12”12 và đây cũng là kỷ lục quốc gia mới (KL cũ: 4’17”55).

Nguyễn Thúy Hiền vẫn đang đạt được nhiều kết quả tốt tại giải dành cho hồ 25m lần này. Ảnh: VASA

Các đội bơi Quân đội và Đà Nẵng vẫn đang cạnh tranh thành tích huy chương với TPHCM. Tại ngày thứ 2, bơi Quân đội giành thêm các tấm HCV từ thành tích của Nguyễn Thúy Hiền (50m tự do nữ, 55”52 – kỷ lục quốc gia mới), Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân nam, 4’14”12). Đội Đà Nẵng có thêm HCV của Hoàng Quý Phước (100m bướm nam, 54”20) trong khi Long An giành được HCV từ kết quả thi đấu của Võ Thị Mỹ Tiên (800m tự do nữ, 8’50”23).

Hiện tại đội Quân đội đã vượt lên giữ vị trí số 1 với 5 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ. Đội TPHCM có hạng nhì (4 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ) còn đội Đà Nẵng ở vị trí thứ 3 (4 HCV, 2 HCĐ).

MINH CHIẾN