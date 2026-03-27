HLV của U23 Việt Nam thận trọng khi tái đấu U23 Thái Lan

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam thận trọng và đánh giá cao U23 Thái Lan

Trước cuộc chạm trán U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026 (lúc 14 giờ ngày 28-3), quyền HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra thận trọng khi đánh giá cao đối thủ nhiều duyên nợ của U23 Việt Nam.

Ông chia sẻ: “U23 Thái Lan là tập thể giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ từng thi đấu quốc tế, góp mặt tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, sở hữu lối chơi kỹ thuật, thể lực tốt cùng sự chuẩn bị bài bản. Nhiều cầu thủ đã thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nên khả năng xử lý tình huống và chịu áp lực rất tốt”.

Từ việc theo dõi trận hòa 2-2 của U23 Thái Lan trước U23 Trung Quốc ở trận ra quân, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã có thêm cơ sở để phân tích đối thủ. “Chúng tôi thấy họ nhập cuộc rất tự tin, phòng ngự kỷ luật và phản công sắc bén. Việc 2 lần dẫn trước ngay trên sân khách cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Tuy nhiên, hiệp 2 họ có dấu hiệu suy giảm thể lực và bị gỡ hòa 2-2. Đây là chi tiết quan trọng để chúng tôi nghiên cứu phương án phù hợp”, quyền HLV Đinh Hồng Vinh tiếp lời.

U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 CHDCND Triều Tiên tỷ số 1-1 ở trận ra quân Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026

Sau lượt trận đầu tiên tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, cả bốn đội gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên cùng có 1 điểm, nhưng U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ. Quyền HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh cuộc so tài với U23 Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung cuộc của U23 Việt Nam tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự nghiên cứu riêng về lối chơi của đối thủ.

“Điều quan trọng là toàn đội phải tập trung, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và tuân thủ đấu pháp. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Dù lực lượng còn trẻ và đối thủ rất mạnh, toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất. Ba điểm là điều chúng tôi hướng đến để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp”, nhà cầm quân người Bình Định nhấn mạnh.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến 2025, hai đội đã gặp nhau 13 lần, trong đó U23 Việt Nam thắng 6, hòa 4 và thua 3. Chiến thắng gần nhất tại trận chung kết SEA Games 33, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik ngược dòng thắng chủ nhà U23 Thái Lan tỷ số 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

HỮU THÀNH