CFA Team China 2026: U23 Việt Nam vuột mất chiến thắng

CFA Team China 2026 được ban huấn luyện U23 Việt Nam xem như sân chơi giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát, hướng đến xây dựng đội hình phù hợp khi tham dự những giải đấu chính thức trong năm 2026.

U23 Việt Nam ở trận ra quân Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ở trận ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào chiều 25-3, HLV Đinh Hồng Vinh tung ra đội hình được xem dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương cùng tiền đạo Lê Văn Thuận xuất phát ngay từ đầu. Đây là bộ ba còn lại trong đội hình U23 Việt Nam từng giành huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026. Ngoài ra, các gương mặt đá chính khác như Trần Thành Trung, Thái Bá Đạt, Đinh Quang Kiệt… cũng được thi đấu tại V-League.

Đội hình mang tính thực chiến cao giúp U23 Việt Nam tiếp cận trận đấu tốt hơn U23 CHDCND Triều Tiên. Sau 8 phút, các nhà vô địch SEA Games 33 đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Một cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên đánh đầu về bất cẩn, mở ra cơ hội cho Nguyễn Minh Tâm dứt điểm vào góc hẹp ghi bàn thắng.

Bàn thắng sớm tiếp thêm tự tin cho U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 CHDCND Triều Tiên đẩy cao đội hình nhưng lại bế tắc trước hệ thống phòng ngự được Văn Bình cùng đồng đội tổ chức kín kẽ. Vì thế, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh có 3 sự thay đổi khi trao cơ hội cho Nguyễn Đăng Dương, Quang Huy và tiền vệ Việt kiều Vadim Nguyễn. Đến giữa hiệp, đến lượt Lê Đình Long Vũ cùng Quang Vinh vào sân từ băng ghế dự bị. Dẫu vậy, những sự điều chỉnh này chưa thể phát huy hiệu quả.

Đến phút 80, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam bị phá vỡ. Cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm đẹp mắt đánh bại Văn Bình, san hoà tỷ số 1-1. Bàn gỡ của đại diện đến từ Đông Á làm những phút cuối trận trở nên hấp dẫn hơn, khi đôi bên liên tục dâng cao nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, khâu kết thúc của các cầu thủ chỉ mang đến sự tiếc nuối cho đội nhà.

Ngày 28-3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp U23 Thái Lan vào lúc 14 giờ.

HỮU THÀNH