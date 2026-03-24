U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích ở giải đấu quốc tế Trung Quốc

Theo quyền HLV Đinh Hồng Vinh, mục tiêu của U23 Việt Nam sang Trung Quốc dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An là xây dựng đội hình, hướng đến các sân chơi chính thức trong năm 2026.

U23 Việt Nam tham quan sân Tây An, địa điểm tổ Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Tây An 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Giải giao hữu CFA Team China - Tây An do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức từ ngày 25 đến 31-3, với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Trung Quốc.

Sáng nay 24-3 (giờ địa phương), quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã thay mặt U23 Việt Nam tham dự buổi họp báo trước thềm giải đấu. Nhà cầm quân gốc Bình Định phát biểu: “Đây là sân chơi mang ý nghĩa cọ xát, giúp U23 Việt Nam có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh”.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam sang Tây An được trẻ hóa, với độ tuổi trung bình 21, gồm sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng nhiều gương mặt trẻ tiềm năng. Trong đó, U23 Việt Nam vẫn có những nhân tố từng giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận…

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “Ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận. Chúng tôi muốn hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng, bên phải) tham dự buổi họp báo trước giải đấu. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Cũng thông qua buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi lời cảm ơn tới CFA và ban tổ chức địa phương đã tạo điều kiện rất tốt cho U23 Việt Nam trong suốt thời gian qua, từ công tác ăn, nghỉ, cơ sở vật chất sân tập đến khâu tổ chức giải đấu chu đáo.

Trước đó, ngày 23-3, U23 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Tây An và có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi. Sáng nay, thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã tham quan sân Tây An, địa điểm tổ chức giải đấu, qua đó giúp các cầu thủ chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên, diễn ra lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25-3.

HỮU THÀNH