U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc trước khi gặp U23 Việt Nam

Hai lần vươn lên dẫn điểm, nhưng U23 Thái Lan không thể bảo toàn được lợi thế và để U23 Trung Quốc cầm hòa 2-2 tại lượt trận ra quân Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

U23 Thái Lan (áo trắng) cầm hòa U23 Trung Quốc (áo đỏ). ẢNH: FAT

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Tây An vào tối 25-3, U23 Trung Quốc nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỷ số khi bóng dội xà ngang. Trong quãng thời gian đầu, họ liên tục tổ chức các pha tấn công biên và tạt bóng nguy hiểm, song khâu dứt điểm thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Bị ép sân nhưng U23 Thái Lan lại cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi phản công. Phút 22, từ một tình huống lên bóng nhanh, Jehhanafee Mamah dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua buộc U23 Trung Quốc phải dâng cao đội hình, nhưng sự nóng vội khiến các pha xử lý thiếu sắc sảo.

Đến phút 35, sai lầm nơi hàng thủ tiếp tục khiến đội chủ nhà trả giá. Hậu vệ U23 Trung Quốc xử lý lúng túng, tạo điều kiện để Chawanwit Sealao ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Thái Lan. Cuối hiệp một, U23 Trung Quốc từng đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận do việt vị.

Sau giờ nghỉ, thế trận đổi chiều khi U23 Trung Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 50, Xiang Yuwang rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 66, từ một pha tấn công biên sắc nét, Li Xinxiang dứt điểm cận thành chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tấn công của đội chủ nhà, trong khi U23 Thái Lan chủ động chơi chắc chắn, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội chấp nhận chia điểm với tỷ số 2-2.

Kết quả này giúp U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tạm thời dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên. Bởi trước đó, U23 Việt Nam đã hòa U23 CHDCND Triều Tiên kết quả 1-1, khiến hai đội này xếp thứ 3 và thứ 4 vì có tổng số bàn thắng ít hơn. Sau đây 3 ngày (28-5), U23 Việt Nam sẽ đụng độ với U23 Thái Lan lúc 14 giờ, và ít giờ sau đến lượt U23 Trung Quốc gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

HỮU THÀNH