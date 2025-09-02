HLV của U23 Bangladesh nhập viện trước khi gặp U23 Việt Nam

Một ngày trước trận ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam, HLV Saiful Bari Titu của U23 Bangladesh sốt cao và phải nhập viện.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun của U23 Bangladesh tham dự buổi họp báo vào chiều 2-9. ẢNH: MINH HOÀNG

Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận chiều 2-9. Sức khỏe không đảm bảo khiến HLV Saiful Bari không thể tham dự buổi họp báo lẫn buổi tập chính thức của U23 Bangladesh trước giải đấu, và đứng trước nguy cơ không thể trực tiếp chỉ đạo trong trận gặp U23 Việt Nam vào 19 giờ tối mai (3-9) trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo tìm hiểu, U23 Bangladesh có mặt tại tỉnh Phú Thọ vào tối 30-8 sau chuyến bay có quá cảnh tại Thái Lan. Việc di chuyển kéo dài, thay đổi múi giờ và sốc thời tiết được cho là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của HLV Saiful Bari.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun được chọn thay HLV Saiful Bari tham dự buổi họp báo cũng như điều hành buổi tập của U23 Bangladesh vào chiều tối 2-9. Vị trợ lý này chia sẻ: “HLV Saiful Bari bị sốt cao, đã phải đến bệnh viện kiểm tra. Hiện ông ấy đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chúng tôi hy vọng ông có thể bình phục để chỉ đạo trận đấu ngày mai. Nếu không, tôi sẽ là người trực tiếp làm công việc này”.

HLV Saiful Bari Titu (cầm hoa, đeo kính) của U23 Bangladesh bị sốt cao phải nhập viện. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Dù gặp bất lợi lớn về nhân sự ban huấn luyện, trợ lý HLV Hassan khẳng định U23 Bangladesh vẫn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở trận gặp U23 Việt Nam, đồng thời xem đây là cơ hội quý để tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia Bangladesh.

“Chúng tôi có một tháng chuẩn bị, trong đó có hai tuần tập huấn và hai trận giao hữu. U23 Việt Nam là đội rất mạnh, vừa vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, sở hữu thể lực, chiến thuật tốt và những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Quốc Việt rất chất lượng”, ông nói.

Nói về ngôi sao Cuba Mitchell, người từng được ăn tập tại lò đào tạo của Birmingham City và Sunderland (Anh), trợ lý HLV Hassan cho biết: “Cậu ấy là một trong những nhân tố tiềm năng của bóng đá Bangladesh. Chúng tôi còn nhiều cầu thủ trẻ triển vọng khác và hy vọng họ sẽ hòa nhập tốt để giúp đội U23 tiến xa”.

HỮU THÀNH