Hấp dẫn các cuộc tranh tài trên đường đua xanh

2 môn bơi, lặn thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 đã diễn ra với nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, quy tụ hơn 200 tuyển thủ mạnh của thành phố.

Giải thu hút nhiều kình ngư tên tuổi của TPHCM

Đại hội TDTT TPHCM 2026 môn bơi, lặn diễn ra từ ngày 13 đến 17-4 tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, thu hút 40 đoàn tham dự với tổng cộng 232 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 43 nội dung môn bơi và 39 nội dung môn lặn, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu.

Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát, tuyển chọn lực lượng VĐV nòng cốt của TPHCM, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đồng thời, giải còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là các môn thể thao dưới nước, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Các VĐV tranh tài ở 43 nội dung môn bơi

Ở môn bơi, giải quy tụ hầu hết các VĐV chủ chốt của TPHCM như Lương Jérémie Loic Nino (phường Cầu Kiệu), Nguyễn Diệp Phương Trâm (phường Cầu Kiệu), Trần Duy Khôi (phường Sài Gòn), Trịnh Trường Vinh (phường Cầu Kiệu), Vũ Thị Phương Ánh (phường Tân Sơn Nhất), Bùi Sỹ Nhật (phường Nhiêu Lộc)…

Trong khi đó, môn lặn có sự góp mặt của các VĐV tiêu biểu gồm: Nguyễn Thành Lộc (phường Tân Sơn Nhất), Lưu Nguyễn Đức Tâm (phường Hòa Hưng), Đỗ Đình Toàn (phường Cầu Kiệu) và Nguyễn Tiến Đạt (phường Vĩnh Hội)...

Qua 3 ngày tranh tài, phường Chợ Quán tạm dẫn đầu môn lặn với 7 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; tiếp theo là phường Sài Gòn với 6 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Ở môn bơi, phường Cầu Kiệu tạm xếp nhất với 11 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ; phường Tân Sơn Nhất đứng thứ hai với 6 HCV, 4 HCB.

Thông qua đại hội, bơi và lặn tiếp tục khẳng định là những môn thể thao nổi bật của TPHCM, không chỉ đóng góp ổn định về thành tích cao mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc phổ cập kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước cho cộng đồng.

NGUYỄN ANH