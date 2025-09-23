Hai cơ thủ Việt Nam loại nhau để tìm vé đi tiếp tại giải quốc tế

Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) hôm 22-9 chứng kiến hai nữ cơ thủ Việt Nam phải loại nhau để tìm cơ hội đi tiếp.

Tâm điểm chú ý trong khuôn khổ vòng 2 nhánh thua, thuộc Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng 2025, là cuộc so tài giữa 2 cơ thủ Việt Nam Nguyễn Bích Trâm và Trần Tú Trân. Sau ba set căng thẳng, Bích Trâm giành chiến thắng 2-1, loại đồng hương để giành quyền đi tiếp gặp Wang Wan-Ling (Đài Loan - Trung Quốc).

Trước đó, hai đại diện khác của Việt Nam là Đinh Thị Thanh Nga và Dương Yến Vi cũng góp mặt ở vòng tiếp theo. Cụ thể, Thanh Nga vượt qua Mayte Ropero (Tây Ban Nha) 2-0, trong khi Yến Vi thắng ngược Ayako Maruoka (Nhật Bản) 2-1. Đối thủ tiếp theo của Thanh Nga và Yến Vi ở ngày thi đấu 23-9 là Kennedy Meyman (Mỹ) và Zhang Muyan (Trung Quốc).

Tiếc rằng loạt cơ thủ đại diện nước chủ nhà khác gồm Đoàn Thị Ngọc Lệ, Nguyễn Thị Phương Uyên, Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Lê Hồng Nhung và Kiều Tuyết Nhung sớm phải dừng cuộc chơi.

Ở phía các tay cơ quốc tế, nhiều trận đấu đỉnh cao cũng diễn ra. Kết quả, Pia Filler (Đức) lội ngược dòng trước Han Yu (Trung Quốc) 2-1, Rubilen Amit (Philippines) vượt qua Liu Shasha 2-0, Jasmin Ouschan (Áo) dễ dàng đánh bại Samia Konishi (Nhật Bản) 2-0. Riêng Chihiro Kawahara (Nhật Bản) tạo bất ngờ khi đẩy huyền thoại Kelly Fisher (Anh) xuống nhánh thua.

Cơ thủ Nguyễn Bích Trâm giành quyền đi tiếp tại Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, tại giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship), cũng diễn ra cùng địa điểm, cơ thủ Nguyễn Văn Huynh gây ấn tượng khi vượt qua Hsieh Chia Chen (Đài Loan - Trung Quốc) sau loạt penalty nghẹt thở. Anh là đại diện Việt Nam duy nhất đi tiếp ở nhánh thua sau khi đồng đội Nguyễn Bảo Châu để thua Darren Appleton (Anh).

Ngày thi đấu 22-9 còn chứng kiến cú sốc khi ứng viên Fedor Gorst bị loại bởi Edwin Gamas (Philippines) sau ba set kịch tính. Trong khi đó, các tay cơ tên tuổi như Joshua Filler, Eklent Kaci, Thorsten Hohmann hay Albin Ouschan đều thắng dễ để tiếp tục hành trình.

Ngày 23-9, các trận đấu tại nhánh thắng sẽ tiếp tục. Đáng chú ý, tay cơ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng gặp Naoyuki Oi (Nhật Bản), Phạm Phương Nam đối đầu Jeff De Luna (Philippines) và trận “đại chiến” giữa đương kim vô địch Carlo Biado và Ko Ping Chung.

Chuỗi sự kiện billiards quốc tế tại Việt Nam có tổng giá trị giải thưởng lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), bao gồm Giải vô địch thế giới 10 bi nam, Box Billiards Mixed Doubles Open và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Riêng giải 10 bi nam với sự góp mặt của 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, có quỹ thưởng lên đến 250.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận tới 70.000 USD.

HỮU THÀNH