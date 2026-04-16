Hà Nội FC sẽ tiếp tục tạo áp lực lên top 3?

Trận đấu sớm của vòng 19 V-League 2025-2026 diễn ra vào ngày 17-4 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội FC sẽ tiếp đón Becamex TPHCM. Đây cũng là trận đấu mang tính bản lề cho hai đội ở cuộc đua tranh ở giai đoạn tăng tốc hiện nay.

Hàng thủ Becamex TPHCM hứa hẹn sẽ vất vả trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 19. Ảnh: VPF

Trên bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu, Hà Nội FC đang đứng thứ tư và thua đội hạng ba là Ninh Bình 4 điểm. Tình thế buộc đoàn quân của HLV Kewell không được phép sẩy chân ở các trận còn lại, nhất là thi đấu trên sân nhà. Bởi lẽ mục tiêu tranh ngôi vô địch trở nên khá xa với Hà Nội FC, lúc này họ chỉ còn hướng vào top 3 chung cuộc để có bộ huy chương an ủi.

Vòng này Ninh Bình sẽ đá sân nhà gặp PVF với khả năng giành 3 điểm rất cao càng làm cho Hà Nội FC thêm quyết tâm trong cuộc so tài với Becamex TPHCM, đối thủ mà họ đạt kết quả tốt ở lịch sử đối đầu trong thời gian qua. Có đầy đủ lực lượng, hàng công đang đạt phong độ tốt, hy vọng giành trọn 3 điểm của Hà Nội FC rất cao.

Ở bên kia sân, Becamex TPHCM tiếp tục chuỗi phong độ thiếu sự ổn định. Việc nhiều vòng đấu nhận bàn thua quyết định vào cuối trận cho thấy hàng thủ thiếu tập trung ở thời điểm quan trọng, và điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của đội. Gặp Hà Nội FC vốn là đối thủ “kỵ-giơ” và lại đá trên sân khách, thử thách cho Becamex TPHCM – đội vốn được mệnh danh là “vua sân khách” rất cao.

Đỗ Hoàng Hên đang có phong độ ghy bàn tốt trên hàng công Hà Nội FC

Đây cũng là cuộc so tài thú vị giữa hai đội vốn cùng sử dụng HLV nước ngoài. Cựu danh thủ Kewell có thuận lợi hơn khi Hà Nội FC đang vào giai đoạn ổn định và bản thân nhà cầm quân này cũng có quãng thời gian dài để xây dựng lối chơi của Hà Nội FC theo ý đồ của mình.

Lắm thử thách, nhưng hy vọng giành điểm của Becamex TPHCM là có thể xảy ra khi đội bóng này vốn có thành tích rất tốt khi thi đấu xa nhà. Lối chơi phòng ngự phản công được vận hành rất hiệu quả mà những Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an TPHCM, HA.GL… đã từng gặp phải. Liệu vòng 19, đội bóng đất Thủ sẽ kéo dài thành tích ấn tượng trên sân khách?

Dự đoán: 2-1

QUỐC CƯỜNG