CLB Ninh Bình thay HLV trưởng

Nhằm tiếp tục tạo sự ổn định có tính bền vững ở khu kỹ thuật, CLB Ninh Bình đã tăng cường thêm nhà cầm quân người Hàn Quốc Bea Ji-won với vai trò HLV trưởng. Đồng thời chuyển ông Vũ Tiến Thành sang vai trò thích hợp là Giám đốc kỹ thuật.

Đây là lần thứ 3 CLB ninh bình điều chỉnh ghế HLV trưởng kể từ ngày thăng hạng V-League. Riêng mùa này thì đây là lần thứ 2 và được chốt hạ bằng nhà cầm quân người nước ngoài.

Ông Bea Ji-won vốn không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam khi từng là trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam và có giai đoạn dẫn dắt CLB Viettel. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xác nhận việc sẽ đồng hành cùng đội bóng nhiều tham vọng như Ninh Bình trong thời gian tới.

Ông Vũ Tiến Thành tiếp tục gắn bó cùng CLB Ninh Bình trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật

CLB Ninh Bình vốn có nhiều tham vọng trong mùa đầu tham dự V-League. Họ có giai đoạn đầu mùa bóng thật thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo. Nhưng thành tích đột ngột sa sút từ cuối giai đoạn 1 đã buộc nhà cầm quân này chia tay và tạm thay thế bằng ông Vũ Tiến Thành. Dưới sự dẫn dắt của ông Vũ Tiến Thành, CLB Ninh Bình đạt kết quả thắng 2, hòa 1 và thua 1 – thành tích không đến nỗi nào.

Đại diện CLB Ninh Bình cho biết là HLV Vũ Tiến Thành tiếp tục tham gia vào thành phần Ban huấn luyện đội bóng này theo hợp đồng và sẽ hợp cùng ông Bea Ji-won hình thành cặp “song kiếm” đưa đội bóng này vươn cao tại V-League.

Trận ra mắt của HLV Bae Ji-won sẽ là cuộc tiếp đón PVF trên sân Ninh Bình ở vòng 19 V-League.

QUỐC CƯỜNG