CLB Công an TPHCM và Thanh Hóa vắng 3 trụ cột ở vòng 19 V-League 2025-2026

Theo thông báo từ công ty VPF, vòng 19 LPBank V-League 2025-2026 sẽ có 15 cầu thủ và 2 HLV ngồi khán đài do thẻ phạt.

Quang Hùng, một trong ba cầu thủ của CLB Công an TPHCM vắng mặt ở vòng 19. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Lo nhất là Thanh Hóa khi sẽ vắng Ngọc Hà, Ngọc Tân và ngoại binh người Lào Damoth ThongKhamsavath trong cuộc tiếp đón SLNA vì thẻ phạt. Ở bên kia sân, SLNA cũng vắng gương mặt kỳ cựu Xuân Bình. Đây được xem là trận đấu quan trọng với Thanh Hóa trong mục tiêu sớm đào thoát khỏi khu vực cuối bảng.

Một đội bóng khác cũng vắng 3 cầu thủ ở vòng 19 là Công an TPHCM khi sẽ không có sự phục vụ của Matheus, Quang Hùng và Việt Hoàng. Vòng này, Công an TPHCM sẽ gặp đối thủ mạnh là Công an Hà Nội trên sân Bình Dương. Đội khách cũng hụt quân số ở hàng thủ khi không có Văn Hậu và Việt Anh cũng như HLV thể lực Wagner.

Việt Anh (bìa trái) cùng Văn Hậu sẽ vắng mặt ở đội hình CAHN trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương trước Công an TPHCM ở vòng 19. Ảnh: VPF

Becamex TPHCM sẽ di chuyển đến sân Hàng Đẫy ở vòng 19 gặp Hà Nội FC. Trận này họ tiếp tục vắng ngoại binh Sam Elisha Bruce, nhưng những thể hiện như ở vòng 18 thì hy vọng giành 1 điểm vẫn trong khả năng của đội bóng đất Thủ. Đội cuối bảng Đà Nẵng tiếp Nam Định trong tình thế vắng hai trụ cột Quốc Nhật và Nguyên Hoàng. Cùng với tương quan lực lượng hai đội, đây sẽ là trận đấu nhiều thách thức cho đội bóng sông Hàn.

Các cầu thủ và HLV còn lại phải ngồi trên khán đài ở vòng 19: Nguyễn Văn Hạnh, Lê Viktor (Hà Tĩnh); Đàm Tiến Dũng (Hải Phòng); HLV Popov (Viettel).

QUỐC CƯỜNG