Golfer Nguyễn Tuấn Anh áp sát top 150 nghiệp dư thế giới

Golfer của đội tuyển golf Việt Nam là thành viên tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và vừa có sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới.

Nguyễn Tuấn Anh đang có hạng 154 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới. Ảnh: VGA

Nguyễn Tuấn Anh là 1 trong 6 golfer của Việt Nam sang Bahrain tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 bắt đầu khởi tranh ngày 22-10.

Tại bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới vừa công bố ngày 20-10, Nguyễn Tuấn Anh đã tăng 14 bậc qua đó vươn lên hạng 154 thế giới. Golfer này đã thi đấu thành công để giành vị trí thứ nhì bảng nam giải Masters Việt Nam 2025 mới đây do đó được tích lũy thêm điểm số đáng kể và gia tăng thứ hạng.

Tháng 8 năm nay, Tuấn Anh đã giành ngôi vô địch bảng nam tại giải golf vô địch quốc gia 2025. Hiện tại, Tuấn Anh là golfer nam Việt Nam có vị trí cao thứ nhì trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới. Người giữ vị trí cao nhất vẫn là Nguyễn Anh Minh khi có hạng 44. Anh Minh đã bị tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất. Đầu tháng 10 vừa qua, Anh Minh thi đấu giải vô địch đồng đội nghiệp dư nam tại Singapore cùng đội tuyển Việt Nam nhưng chỉ đạt hạng 51 cá nhân.

Theo chương trình thi đấu của Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Nguyễn Tuấn Anh và đồng đội sẽ bắt đầu vòng 1 vào ngày 23-10.

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự Đại hội lần này với đội hình gồm Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Uy, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Anh.

