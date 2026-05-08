Giành 5 HCV, đội TPHCM xếp nhất giải tay chèo xuất sắc thuyền truyền thống quốc gia 2026

Giải đấu đã khép lại sau các cuộc tranh tài hấp dẫn tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM) và các tay chèo chủ nhà có ngôi vô địch toàn đoàn.

Các tay chèo hoàn thành chương trình thi đấu tại giải. Ảnh: VCRSF

Năm nay, các tay chèo thuyền truyền thống của các đơn vị trong cả nước đã được tranh tài 18 nội dung đối với nam, nữ. Giải thi đấu thuyền 12 người và thuyền lớn 22 người theo nhóm cự ly 200m, 500m và 1.000m.

“Chúng tôi đánh giá các VĐV đã nỗ lực thi đấu tạo nên cạnh tranh quyết liệt. Cũng từ giải, Liên đoàn tìm kiếm thêm các VĐV có trình độ tốt chuẩn bị cho đội tuyển thuyền truyền thống ở các nhiệm vụ quốc tế sắp tới”, đại diện Liên đoàn đua thuyền Việt Nam trao đổi từ giải đấu.

Đội chủ nhà TPHCM đã dẫn đầu thành tích tại giải năm nay. Ảnh: VCRSF

Trên hồ Đá Bàng, các tay chèo chủ nhà TPHCM đã giành 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn. Với sự tập trung thi đấu, đội thuyền truyền thống của TPHCM giành được kết quả cao trong nhóm nội dung sở trường ở giải. Xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp là đội Đà Nẵng (4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ) và hạng ba là đội Hà Nội (3 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ).

Xếp sau 3 đơn vị dẫn đầu tại giải lần lượt là các đội Thái Nguyên, Hải Phòng và Công an Nhân dân (cùng có 2 HCV). Đơn vị Lâm Đồng, Quảng Ninh giành được 1 HCV tại giải. Năm nay, giải tay chèo xuất sắc thuyền truyền thống 2026 đã thu hút 10 đơn vị tham gia gồm An Giang, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TPHCM (chủ nhà).

Đáng chú ý, các tuyển thủ vừa tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã có mặt tranh tài cùng đơn vị của mình trong giải năm nay.

MINH CHIẾN