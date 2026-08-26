Đội tuyển Quân đội Việt Nam giành ngôi vô địch

Trận chung kết của Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 đã tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn và các tay đập đội Quân đội Việt Nam xuất sắc có được chiến thắng chung cuộc.

Cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam đã giành cúp vô địch (Ảnh: MINH CHIẾN)

Tối muộn ngày 25-8, trận chung kết của giải diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) mới khép lại. Trận chung kết giải năm nay là cuộc so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất: Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam và đội Công an TPHCM.

HLV trưởng Trần Đình Tiền (Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam) và Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) đều đưa ra sân đội hình tốt nhất nhằm giữ thế trận cho mình.

Trận đấu đã diễn ra với nhiều tình huống giằng co (Ảnh: MINH CHIẾN)

Trong trận đấu cuối cùng này, đội Công an TPHCM đặt niềm tin vào khả năng tấn công từ mũi chủ công Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên cùng đối chuyền Phạm Quốc Dư. Với các mũi tấn công này, các học trò của HLV Nguyễn Văn Hạnh quyết tìm cơ hội vượt qua hàng chắn của Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam.

Dù vậy, ở phía đối diện, Ban huấn luyện đội bóng áo lính Việt Nam đã bố trí các VĐV chơi chiến thuật kín kẽ.

Hàng chắn đội bóng với các tay đập có chiều cao tốt như Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân đã hóa giải nhiều pha tấn công của cầu thủ Công an TPHCM. Cùng với đó, các tay đập chủ giải nhận sự cổ vũ từ khán giả trên sân đã thi đấu với tinh thần hứng khởi nhất.

Sau 3 ván, các tay đập Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam vượt qua đối thủ với chiến thắng 3-0. Tỷ số các ván lần lượt là 25/18, 25/18 và 25/15.

Đội bóng chuyền Công an TPHCM đã có hạng nhì năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Với chiến thắng này, đội tuyển Quân đội Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu. Trong giải từng diễn ra năm 2023, các cầu thủ của HLV Trần Đình Tiền cũng đã lên ngôi vô địch.

Ngay sau trận chung kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã gặp mặt động viên tập thể Ban huấn luyện và cầu thủ Đội tuyển Quân đội Việt Nam.

Nhìn lại trận đấu, HLV Trần Đình Tiền nhận xét: “Trận đấu chung kết là cuộc so tài hấp dẫn. Diễn biến trên sân có nhiều tình huống nhanh nên chúng tôi yêu cầu VĐV phải thi đấu ổn định, không được nôn nóng. Chúng tôi xin chúc mừng các VĐV”.

Kết thúc giải, đội vô địch được nhận thưởng 10.000 USD từ Ban tổ chức. Ngoài ra, các danh hiệu cá nhân cũng được trao tặng: Nguyễn Ngọc Thuân nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất. Trần Hoài Phương nhận danh hiệu VĐV chuyền hai xuất sắc nhất. Libero xuất sắc nhất thuộc về VĐV của đội Myanmar.

MINH CHIẾN