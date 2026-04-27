Đội tuyển nữ Việt Nam dần định hình lực lượng

Cúp Hùng Vương 2026 kết thúc cũng được xem là giai đoạn thi đấu đầu năm của bóng chuyền trong nước đã khép lại và các đội tuyển quốc gia bắt đầu chuẩn bị lực lượng tuyển thủ.

Thanh Thúy vẫn là một trong những cầu thủ nội giữ được sự ổn định chuyên môn. Ảnh: VFV

Cúp Hùng Vương 2026 đã khép lại sau tối tranh tài ngày 26-4 tại Phú Thọ. Trước đó, vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng kết thúc ở ngày 19-4 sau những cuộc tranh tài hấp dẫn của 8 đội nam và 8 đội nữ.

Hai giải đấu quan trọng kể trên được giới chuyên môn nhìn nhận là dịp để HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt nắm bắt các gương mặt chuyên môn để chọn con người chuẩn bị tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị lực lượng con người và bắt đầu tập huấn sau khi giải Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh kết thúc. Cơ bản, những cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đều có mặt trong các đội bóng nhóm đầu quốc gia vì vậy việc chọn người phù hợp sẽ tính toán kỹ lưỡng”.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, 5 đội bóng đã dẫn đầu về thành tích là Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình. Tiếp sau đó, các đội Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin đã thi đấu Cúp Hùng Vương 2026. Phong độ của từng cầu thủ đã thể hiện cụ thể qua 2 giải đấu trên. Nhiều cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đều thuộc các đội bóng trên.

Thực tế cho thấy, một số cầu thủ nội đã để lại phong độ cao, nhận được lời khen của giới chuyên môn như Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Lý Thị Luyến, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh… Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không loại trừ cơ hội góp mặt đội tuyển quốc gia được với những tay đập trẻ triển vọng có khả năng phát triển đường xa.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung và thi đấu quốc tế là SEA Games 33-2025. Đội hình 14 người chính thức được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng khi đó gồm Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Lê Như Anh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lê Thị Yến, Trần Thị Bích Thủy. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng như tại Cúp Hùng Vương 2026 nhiều người trong số đó giữ được chuyên môn ổn định nhưng vẫn có một số tay đập không đạt được phong độ cao nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu thi đấu giải quốc tế đầu tiên là AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 13-6. Tuy nhiên, đây là giải đấu khởi động năm 2026 của các cô gái bóng chuyền Việt Nam.

Cầu thủ có phong độ cao sẽ được cơ hội vào đội tuyển quốc gia năm nay. Ảnh: VFV

Phía trước, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn các giải đấu trọng tâm như SEA V.League 2026, giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20. “Mục tiêu quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giữ vững thành tích hạng 4 tại ASIAD 20. Do vậy, Ban huấn luyện và cầu thủ được tập trung sẽ nỗ lực làm tốt nhất nhiệm vụ đề ra”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng cho biết.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng xây dựng lực lượng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với nhiều cầu thủ tập huấn ở năm 2025. Trong mỗi thời điểm, ông Kiệt và Ban huấn luyện có sự lựa chọn gương mặt phù hợp. Nhưng dễ thấy, bộ khung đội hình với các tay đập nòng cốt vẫn là người quen thuộc được tập huấn để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đảm bảo được thành tích cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN