Đoàn Việt Nam xếp hạng 22 chung cuộc tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đoàn thể thao Việt Nam là 1 trong những đoàn giành được HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 ở Bahrain.

Môn cử tạ giành tấm HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Ngày 31-10, Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 đã kết thúc tranh tài các nội dung, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam đứng hạng 22 toàn đoàn với thành tích 1 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ. Tấm HCV duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam thuộc về lực sĩ Nguyễn Thành Duy tại hạng cân 65kg nam. Ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Đoàn thể thao Việt Nam giành được huy chương ở các môn điền kinh, vật bãi biển, golf, jujitsu, judo, muay, taekwondo và cử tạ. Các tuyển thủ môn golf, điền kinh, vật bãi biển, muay, taekwondo và cử tạ giành được HCB qua những nội dung thi đấu.

Trên bảng tổng sắp, đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu với thành tích 63 HCV, 49 HCB, 35 HCĐ. Hạng nhì là đoàn Uzbekistan (37 HCV, 16 HCB, 28 HCĐ) còn hạng ba là Kazakhstan với kết quả 24 HCV, 29 HCB, 40 HCĐ.

Tuyển thủ vật Thảo Thơm (áo đỏ) là người giành HCB cuối cùng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Bahrain lần này. Ảnh: TRUNG THÀNH

Trong các đoàn của Đông Nam Á tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Thái Lan có kết quả tốt nhất khi đứng hạng 5 với kết quả 15 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ. Đoàn Philippines đứng hạng 12 với 7 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ trong khi thể thao Indonesia đứng hạng 15 với 4 HCV, 6 HCB, 18 HCĐ. Thể thao Singapore giành 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ đứng hạng 19.

Năm nay, thể thao Malaysia có 1 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ do vậy đứng hạng 23 còn đoàn thể thao Campuchia xếp hạng 31 với thành tích 2 HCB và 2 HCĐ.

Toàn Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ghi nhận 36 đoàn thể thao có VĐV giành được huy chương trong các nội dung được tổ chức.

MINH CHIẾN