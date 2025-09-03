Điều làm HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng sau trận thắng U23 Bangladesh

Dù thắng U23 Bangladesh tỷ số 2-0 trong trận ra quân tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, đặc biệt là ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của học trò.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

“Tôi hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay, nhưng về khâu dứt điểm thì chưa. U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng lại không thể tận dụng triệt để. Chúng tôi sẽ cải thiện điểm này để chuẩn bị tốt hơn cho các trận tiếp theo”, HLV Kim phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu tối 3-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Trong cuộc tiếp đón U23 Bangladesh, U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và có hai bàn thắng nhờ công Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor vào mỗi hiệp. Tuy vậy, các chân sút áo đỏ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, trong đó có những pha dứt điểm bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá, hoặc bị xà ngang, cột dọc từ chối.

HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho cá nhân Lê Viktor ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị và Nguyễn Thanh Nhàn vừa trở lại sau chấn thương. “Lê Viktor vào sân trong hiệp hai và thể hiện đúng đấu pháp. Tôi chúc mừng cậu ấy vì bàn thắng. Với Thanh Nhàn, đó là một màn tái xuất ấn tượng. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ chơi tốt hơn trong hai trận còn lại”, ông Kim nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik dành lời khen đến Lê Viktor và Nguyễn Thanh Nhàn. ẢNH: MINH HOÀNG

Đánh giá về Xuân Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét: “Thể lực của Xuân Bắc khá tốt, cậu ấy chạy nhiều, nhưng cần cải thiện ở khả năng chuyền bóng và di chuyển để trở nên toàn diện hơn”.

Chiến thắng này tạm đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik dẫn đầu với 3 điểm, hơn đội xếp sau là U23 Yemen về chỉ số phụ. Sau đây ba ngày (6-6), U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp U23 Singapore, đội đã thua U23 Yemen tỷ số 1-2 ở trận ra quân.

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ ông đã trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Singapore để chuẩn bị cho các lượt đấu kế tiếp. “Trình độ bốn đội tại bảng C khá tương đương, nhưng điều quan trọng là thể lực. Thời tiết nóng ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của cầu thủ trong 90 phút”, ông nói.

HỮU THÀNH