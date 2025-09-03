U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua đội khách U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 trong trận ra quân, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở điểm của Ngọc Mỹ. ẢNH: MINH HOÀNG

U23 Việt Nam ra sân thi đấu Việt Trì chỉ một tiếng sau khi chứng kiến chiến thắng 2-1 của đối thủ trực tiếp U23 Yemen trước U23 Singapore. Trước áp lực phải giành 3 điểm trước U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình được xem là tốt nhất hiện tại.

Sự thay đổi bất đắc dĩ duy nhất đến từ việc tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ thay thế Khuất Văn Khang đá chính ngay từ đầu. Thủ quân của U23 Việt Nam có dấu hiệu căng cơ ở buổi tập hôm 1-9, nên ông Kim muốn học trò xuất phát sau. Nhưng chính việc sử dụng Ngọc Mỹ lại trở thành bước ngoặt dẫn đến chiến thắng cho đội chủ nhà.

Trong hiệp 1, khi U23 Việt Nam vô duyên trong các pha dứt điểm, Ngọc Mỹ là cầu thủ duy nhất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở phút 15. Thoát xuống từ pha chọc khe của Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ của Thanh Hóa cứa lòng về góc xa khiến thủ môn Mehdi Hasan Srabon chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam phung phí nhiều cơ hội ở trận đấu với U23 Bangladesh. ẢNH: MINH HOÀNG

Còn 5 phút trước khi Ngọc Mỹ ghi bàn, Nguyễn Phi Hoàng sút xa từ cự ly hơn 20m đưa bóng dội trúng cột dọc khung thành của U23 Bangladesh. Sau đó, HLV Kim Sang-sik lần lượt chứng kiến Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh và cả chính Ngọc Mỹ phung phí các cơ hội để có thể gia tăng cách biệt.

Trong hiệp 1, thủ môn Trần Trung Kiên chỉ một lần phải làm việc vất vả khi bắt gọn cú sút chéo góc từ Al Amin ở phút 41.

Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam bất ngờ thi đấu trùng xuống, từ đó giúp U23 Bangladesh gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đại diện đến từ Nam Á gặp khó trong việc tổ chức các đợt tấn công. Gần giữa hiệp, đội chủ nhà giành lại thế trận. Trong đó, cầu thủ vào sân thay người Lê Viktor dứt điểm trước vòng 5m50 đưa bóng dội xà ngang ở phút 77.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương. ẢNH: MINH HOÀNG

Phải đợi đến phút 83, U23 Việt Nam mới có bàn thắng thứ hai. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nguyễn Quốc Việt, trung vệ Phạm Lý Đức kiến tạo bằng đầu để Lê Viktor đánh đầu nối vào lưới trống.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam có thêm 2 cơ hội khác nhưng không tận dụng thành công, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0. Ba điểm có được giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời dẫn đầu bảng khi hơn U23 Yemen về chỉ số phụ. Sau đây ba ngày (6-9), U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp U23 Singapore.

HỮU THÀNH