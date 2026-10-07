Ban tổ chức Olympic và Paralympic Brisbane 2032 (Australia) vừa công bố các biểu tượng của sự kiện, với hình ảnh 2 loài vẹt mào bản địa: vẹt mào hồng đại diện cho Olympic và vẹt mào vàng đại diện cho Paralympic.

Công bố biểu tượng của Thế vận hội Brisbane 2032. Ảnh: THX

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo rằng trong cả 2 biểu tượng, hình ảnh vẹt mào được kết hợp với dòng chữ nhận diện Brisbane 2032, biểu tượng các vòng tròn Olympic hoặc biểu tượng Agitos của Paralympic, cùng tên gọi tương ứng của từng kỳ Thế vận hội.

Một số yếu tố khác, bao gồm đường viền địa lý của bang Queensland cùng ngọn đuốc Olympic và Paralympic, cũng được lồng ghép vào các thiết kế này. Cách sắp xếp các chùm lông (gồm 3 chiếc và 3 chiếc) cũng gợi nhắc đến con số “32” trong năm 2032.

Chủ tịch Ủy ban Điều phối Brisbane 2032 của IOC Mikaela Cojuangco Jaworski phát biểu: “Với biểu tượng này, Brisbane và Queensland ghi dấu ấn trong dòng chảy lịch sử của các bộ nhận diện Olympic kéo dài hơn một thế kỷ qua - đây là lần thứ 3 Australia đại diện cho phong trào này trên sân khấu toàn cầu, tiếp nối các kỳ đại hội tại Melbourne năm 1956 và Sydney năm 2000”.

Chủ tịch Brisbane 2032 Andrew Liveris chia sẻ: “Biểu tượng của Olympic và Paralympic là cơ hội để quảng bá nét đặc trưng riêng biệt của Thế vận hội, đồng thời mời gọi thế giới cùng tìm hiểu, ghé thăm, đầu tư và trở thành một phần của sự kiện độc đáo có một không hai này”.

LINH SƠN