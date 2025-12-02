Chủ công Trần Thị Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận sẽ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam

2 gương mặt sáng giá của thể thao nước nhà sẽ dự kiến được trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025.

Võ sĩ karate Lê Minh Thuận (cầm cờ) sẽ được trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Đoàn thể thao Việt Nam xem xét kỹ lưỡng để trao nhiệm vụ cầm cờ tại SEA Games 33-2025 đối với 2 tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate).

Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn Lê Minh Thuận là đội trưởng đội tuyển karate Việt Nam.

Đây là 2 tuyển thủ có thể hình tốt (cùng cao trên 1m90) và có đạo đức, tác phong sinh hoạt, thi đấu chuyên môn tốt.

Trong sự nghiệp, Trần Thị Thanh Thúy đã góp mặt các kỳ SEA Games từ năm 2015 tới nay. Cô đã giành HCB cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games năm 2015, 2019, 2021, 2023. Cách đây 2 năm, Thanh Thúy và đồng đội đã góp mặt chung kết tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia và đạt HCB. Năm nay là 1 trong những năm thi đấu hiệu quả của Trần Thị Thanh Thúy, cô đã có ngôi á quân AVC Champions League 2025 cùng đội VTV Bình Điền Long An. Ngoài ra, Thanh Thúy vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup 2025, á quân chặng 1 SEA V.League 2025, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 và tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Với Lê Minh Thuận, sự nghiệp chuyên môn karate của võ sĩ này có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuyển thủ đã giành HCV tại SEA Games 29-2017. Ban huấn luyện đánh giá, Lê Minh Thuận là võ sĩ có trình độ cao và là đàn anh gương mẫu tại đội tuyển karate Việt Nam, làm tấm gương cho các tuyển thủ trẻ noi theo.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ có cơ hội lần đầu tiên cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 được thành lập với 1.165 thành viên.

Hai năm trước, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (bơi) đã vinh dự được chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Trước đó 1 năm, Nguyễn Huy Hoàng cũng là tuyển thủ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình năm 2022.

Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy và Lê Minh Thuận đang ở Việt Nam tập luyện cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Mỗi tuyển thủ có mục tiêu thành tích hướng tới giành huy chương tại Thái Lan năm nay.

Dự kiến ngày 7-12, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các Phó đoàn và cán bộ, bộ phận y tế cùng một số đội tuyển thể thao quốc gia sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. SEA Games 33-2025 sẽ khai mạc ngày 9-12 tại Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN