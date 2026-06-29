Chủ công Trần Thị Thanh Thuý được đội bóng Hàn Quốc quan tâm

Chương trình thi đấu chuyên môn của Trần Thị Thanh Thúy trong giai đoạn tới vẫn chưa được xác định cụ thể khi vừa có thêm đội bóng tại Hàn Quốc bày tỏ quan tâm.

Trần Thị Thanh Thúy được cho là có cơ hội góp mặt giải đấu tại Hàn Quốc dù chưa bên nào xác nhận thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, đại diện đội VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy) cho biết tới thời điểm này kế hoạch ra nước ngoài tiếp tục thi đấu của Trần Thị Thanh Thúy vẫn chưa xác định cụ thể.

Theo tìm hiểu trong cùng thời điểm hiện tại, đội bóng Gunma Green Wings (Nhật Bản) vẫn dành sự quan tâm để có thể gắn kết với Thanh Thúy ở giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, 1 đội bóng tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc đang được cho là cũng chú ý tới Trần Thị Thanh Thúy. Kế hoạch cụ thể của cầu thủ này chỉ được xác định chính thức khi các bên có được bản hợp đồng cuối cùng.

Giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2026/2027 dự kiến khởi tranh vào tháng 10 và giải đấu tại Hàn Quốc cũng khởi tranh giai đoạn này.

Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu tại Nhật Bản cùng đội Gunma Green Wings mùa giải 2025/2026. Cô kết thúc thi đấu cho đội bóng này trong tháng 4-2026 sau đó tiếp tục tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cùng VTV Bình Điền Long An tại Đông Anh (Hà Nội).

Nếu Thanh Thúy tiếp tục có hợp đồng ra nước ngoài thi đấu, cô gần như sẽ không góp mặt vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức vào tháng 10 ở Vĩnh Long. Dù vậy, đại diện Trung tâm TDTT tỉnh Tây Ninh cho biết Trần Thị Thanh Thúy vẫn là cầu thủ chủ chốt của bóng chuyền nữ Tây Ninh tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong sự nghiệp, Trần Thị Thanh Thúy đã có thời gian thi đấu ở nhiều giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia. Tuy vậy, cô chưa từng có cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu. Bóng chuyền nữ Việt Nam mới chứng kiến phụ công Trần Thị Bích Thủy từng tham dự giải vô địch Hàn Quốc trong màu áo đội GS Caltex Seoul KIXX mùa giải 2024/2025. Theo tìm hiểu của SGGP, đội bóng Okayama Seagulls (Nhật Bản) vẫn tiếp tục bày tỏ muốn Bích Thủy trở lại khoác áo ở mùa giải 2026/2027 tuy nhiên các bên chưa có thống nhất cuối cùng bởi Bích Thủy còn tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ với đội Hóa chất Đức Giang.

Trần Thị Thanh Thúy và Trần Bích Thủy đang tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

MINH CHIẾN