Chủ công Cuba Aidachi Aguilera cập bến đội nữ TPHCM vào phút chót

Ngay trước khi họp kỹ thuật tại giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025, HLV Trần Hiền (TPHCM) kịp bổ sung 1 ngoại binh là chủ công Aidachi Attilah Aguero Aguilera.

Đội nữ TPHCM kịp thuê VĐV ngoại vào giờ chót. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã có được sự đồng ý của cầu thủ Aidachi Attilah Aguero Aguilera. Ngay sát giờ họp kỹ thuật, đội bóng mới hoàn tất chuyển nhượng để tay đập sang Việt Nam thi đấu. Cầu thủ này sẽ có mặt đúng thời gian tại Ninh Bình để tranh tài. Đây là sự bổ sung sát thời điểm nhưng quan trọng với chúng tôi”, HLV Trần Hiền cho SGGP biết buổi trưa ngày 6-10. Ngay sát phiên họp kỹ thuật vào chiều ngày 6-10, đội nữ TPHCM có quyết định về ngoại binh.

Aidachi Attilah Aguero Aguilera là chủ công quốc tịch Cuba. Tay đập sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m80 tuy nhiên có khả năng bật đà tấn công 3m04.

Ngoại binh người Cuba của đội nữ TPHCM tại vòng 2. Ảnh: CEV

Tại giai đoạn thứ nhất, đội nữ TPHCM đã thuê ngoại binh Lianet García Anglada cũng là tuyển thủ Cuba. Ban huấn luyện đội nữ TPHCM cho biết cầu thủ Aidachi Attilah Aguero Aguilera từng khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba tham dự một số giải trong hệ thống thi đấu thế giới trước đây.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội nữ TPHCM để thua 5 trận nên đứng cuối bảng nữ. Trong vòng 2, đội bóng này sẽ gặp VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình ở 2 trận còn lại của vòng bảng. Mục tiêu của đội nữ TPHCM là trụ hạng tại giải năm nay.

Như vậy với việc xuất hiện Aidachi Attilah Aguero Aguilera, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2025 ghi nhận lần đầu tiên tất cả các đội tham dự đều có ngoại binh. Dù 1 ngày trước đó, đội nữ TPHCM chưa thể có cầu thủ ngoại.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ thi đấu từ ngày 7-10 tới 16-10 ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN