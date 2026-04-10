Cầu thủ đầu tiên có thể sớm rời giải vô địch quốc gia 2026

Phụ công Lưu Thị Huệ gần như sẽ không tham dự các trận đấu còn lại của đội nữ Ninh Bình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Phụ công Lưu Thị Huệ đã chưa thể ra sân sau khi gặp chấn thương lật cổ chân.

Theo chia sẻ của Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình ở ngày 10-4, Lưu Thị Huệ đã gặp chấn thương lật cổ chân. “Hiện tại, Lưu Thị Huệ chưa thể hoàn toàn hết đau. Do vậy, việc trở lại tập luyện và thi đấu là rất khó khăn. Cũng không loại trừ, cầu thủ sẽ vắng mặt trong những trận còn lại của đội bóng tại vòng 1 giải năm nay”, đại diện Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình trao đổi.

Lưu Thị Huệ đã gặp chấn thương trong trận đấu giữa đội Ninh Bình và Hưng Yên vào buổi trưa ngày 9-4. Trong ngày thi đấu 10-4, Lưu Thị Huệ không được đăng ký ra sân tại trận đấu giữa Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang.

Lưu Thị Huệ từng gặp chấn thương đứt dây chằng tại trận chung kết Cúp Hùng Vương 2023 khi thi đấu cho đội Ninh Bình. Sau đó, cô đã được phẫu thuật và hồi phục để trở lại thi đấu với thể lực 100%. Năm ngoái, Lưu Thị Huệ đã bất ngờ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ở kỳ Đại hội này, tay đập cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được tấm HCB.

Việc thiếu vắng Lưu Thị Huệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chiến thuật chuyên môn của đội nữ Ninh Bình. Hiện tại, đội bóng đang tập trung thi đấu để đạt được kết quả tốt nhất tại vòng 1 giải năm nay.

Tính tới lúc này, Lưu Thị Huệ là nội binh đầu tiên gặp chấn thương và phải tạm dừng thi đấu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

