Các đội tuyển họp kỹ thuật trước thềm giải vô địch thế giới 2025

Đại diện 32 đội bóng, trong đó có Việt Nam, đã tham gia các phiên họp kỹ thuật trước khi khởi tranh giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin tham dự Bảng G của giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin tham dự Bảng G của giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Ban tổ chức tại Phuket (Thái Lan) của giải vô địch thế giới 2025 đã tiến hành phiên họp chuyên môn dành cho các đội góp mặt tại đây. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Đại diện các đội, trong đó có Việt Nam, đã dự phiên họp kỹ thuật. Các nội dung về quy định điều lệ giải đấu được thông báo để nắm kỹ trước khi thi đấu chính thức”.

Tại Phuket, có 8 đội tham gia thi đấu vòng bảng gồm Việt Nam, Ba Lan, Đức, Kenya (Bảng G), Italia, Bỉ, Cuba, Slovakia (Bảng B). Bảng B sẽ thi đấu đầu tiên, bắt đầu từ ngày 22-8. Bảng G (có Việt Nam) thi đấu từ ngày 23-8.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết tinh thần toàn đội đang ổn định và các buổi tập tại Thái Lan được thực hiện đảm bảo chuyên môn. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới do FIVB tổ chức. Ban huấn luyện rất kỳ vọng người hâm mộ sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ dù chúng ta đạt được kết quả nào. Hiện lúc này 13 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sức khỏe ổn định, không ai gặp chấn thương. Trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới đã chia sẻ những thông tin đầu tiên về các đội tại Bảng G (trong đó có Việt Nam) trước khi ra thi đấu chính thức. “Chúng tôi rất tin tưởng các em VĐV thi đấu với tin thần cao nhất tại trận đầu tiên vào ngày 23-8”, ông Lê Trí Trường cho biết thêm.

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Bảng G:

Ngày 23-8, 20 giờ 30: Ba Lan – Việt Nam

Ngày 25-8, 17 giờ: Đức – Việt Nam

Ngày 27-8, 17 giờ: Kenya – Việt Nam

MINH CHIẾN

bóng chuyền bóng chuyền vô địch thế giới 2025 bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt FIVB

