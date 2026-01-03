Các môn khác

Bắn súng thế giới bắt đầu tính suất Olympic 2028 từ kết quả tại giải thế giới 2026

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 sẽ là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tính suất cho Olympic 2028.

Lê Thị Mộng Tuyền từng giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 trong nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) vừa công bố chương trình thi đấu các giải vòng loại xét suất cho Olympic 2028. Theo đó, giải vô địch thế giới 2026 sẽ là chương trình quốc tế đầu tiên được xét thành tích để trao suất Olympic 2028.

Năm nay, giải vô địch thế giới 2026 sẽ tổ chức tại Doha (Qatar) từ ngày 1 tới 15-11. Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch chuyên môn chuẩn bị cho các giải vòng loại Olympic nhằm tìm suất chính thức tham dự đấu trường này vào năm 2028 tại Los Angeles (Mỹ) và sẽ tham dự giải thế giới 2026.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam từng giành 2 suất chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là Trịnh Thu Vinh (súng ngắn) và Lê Thị Mộng Tuyền (súng trường). Hai xạ thủ vừa tham dự SEA Games 33-2025 và giành được những tấm HCV trong nội dung đã dự tranh.

Theo chương trình của Liên đoàn bắn súng thế giới, 340 suất chính thức được trao cho các xạ thủ nam, nữ của nội dung súng ngắn và súng trường để góp mặt Olympic 2028. Trong đó, mỗi quốc gia được tối đa 12 suất nam và 12 suất nữ góp mặt. Các chương trình vòng loại sẽ diễn ra từ tháng 11-2026 tới tháng 1-5-2028.

Liên đoàn bắn súng châu Á đã thông báo 5 giải trong hệ thống của châu lục sẽ được tính kết quả tranh suất Olympic 2028 gồm giải vô địch châu Á súng ngắn 2027 (tháng 11-2027), giải vô địch châu Á súng ngắn, súng trường 2027 (12-2027), giải vô địch châu Á 2028 (1-2028), giải vô địch châu Á súng ngắn 2028 (3-2028), giải vô địch châu Á súng ngắn, súng trường 2028 (4-2028).

