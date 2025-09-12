16 đội bóng đủ thời gian bổ sung nội binh trước khi thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) đang tích cực tập luyện chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và họ còn đủ thời giant hay đổi nội binh.

Các đội bóng chuyền vẫn còn thời gian bổ sung cầu thủ nội theo quy định của điều lệ giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi đội bóng đã được đăng ký sơ bộ tối đa 20 cầu thủ trước khi tham dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025.

Điều lệ giải đấu năm nay ghi rõ đối với đăng ký cầu thủ bổ sung hoặc thay thế tại giai đoạn 2 là: “Các đội đăng ký bổ sung hoặc thay đổi chức năng VĐV cho giai đoạn 2 bằng văn bản gửi về Văn phòng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng đăng ký bổ sung không quá 3 VĐV ngoài danh sách sơ bộ gửi ở giai đoạn thứ nhất (chỉ áp dụng với VĐV trong nước)”.

Qua tìm hiểu, một số đội có kế hoạch bổ sung lực lượng cầu thủ nội nhằm đảm bảo 14 người tốt nhất đăng ký thi đấu chính thức cho giai đoạn thứ 2 được khởi tranh ngày 10-10 tại nhà thi đấu Ninh Bình. Tuy nhiên, thời gian đăng ký với Ban tổ chức có hạn chót vào ngày 5-10. Từ nay tới lúc đó, 16 đội bóng vẫn đủ cơ hội tìm nội binh phù hợp theo các quy định Điều lệ để đăng ký.

Cầu thủ Đặng Thị Hồng được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết sẽ là trường hợp không được đăng ký tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cô đã thi đấu cho đội Ngân hàng Công Thương tại giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn đầu, đội bóng này đăng ký sơ bộ 14 nội binh gồm Minh Thư, Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Phương Anh, Hải Yến, Như Quỳnh, Hồng Thắm, Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Phương Anh, Ninh Anh, Trà Giang, Minh Thu.

MINH CHIẾN