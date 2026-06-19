World Cup 2026 trong cảm nhận của kiều bào Việt Nam tại Mỹ

Với những tín đồ túc cầu giáo, được trực tiếp hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là một giấc mơ. Và với anh Nguyễn Anh Tuấn, một kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, chuyến đi đến sân SoFi để theo dõi trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 là trải nghiệm mà anh sẽ nhớ suốt đời.

Kiều bào Nguyễn Anh Tuấn đi xem trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026. ẢNH: NVCC

Từng là gương mặt quen thuộc của bóng đá phong trào miền Nam, Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Cô”) hiện sinh sống và làm việc tại Orange County, nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt tại Mỹ. Sau hơn 1 năm gắn bó với cuộc sống mới cùng công việc trong ngành nha khoa, anh đã có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới ngay tại nơi mình đang sinh sống.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương), nhưng hành trình của anh bắt đầu từ sớm. Khoảng 7 giờ, anh di chuyển thêm 30 phút đến nhà người bạn rồi cả 2 cùng xuất phát. Quãng đường đến địa điểm thi đấu chỉ 50 km, song công tác phân luồng giao thông và trung chuyển được FIFA tổ chức rất bài bản. Sau khi gửi xe tại bãi đậu được bố trí sẵn, khán giả được hướng dẫn lên các tuyến xe buýt trung chuyển để vào khu vực sân. Theo anh Tuấn, thời gian di chuyển bằng xe buýt kéo dài gần 1 giờ trước khi đến sân SoFi.

Poster giới thiệu về trận đấu giữa trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026. ẢNH: NVCC

“Các tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Nếu không biết đường đi hay cách sử dụng xe trung chuyển, họ đều hướng dẫn rất chi tiết”, anh Tuấn chia sẻ.

Khoảng 10g30 phút, anh đã có mặt tại sân SoFi. Dù còn khá lâu mới đến giờ bóng lăn, khu vực xung quanh đã nhộn nhịp với dòng người đổ về từ khắp nơi. Hàng chục xe buýt liên tục đưa khán giả đến sân, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc trưng của World Cup.

Theo ban tổ chức, trận đấu thu hút 70.026 khán giả, gần như lấp kín sức chứa của sân. Trên các khán đài, sắc màu cờ áo của người hâm mộ Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Xen lẫn trong đó là những khán giả trung lập đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Tuấn “Cô”.

CĐV Anh Tuấn hòa mình cùng người hâm mộ Bosnia & Herzegovina. ẢNH: NVCC

“Lần đầu tiên được trực tiếp xem World Cup, trải nghiệm thực tế hoàn toàn khác với việc theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Khi xem trực tiếp, mình cảm nhận rõ văn hóa cổ vũ của người hâm mộ các quốc gia. Đến lúc hát quốc ca, hàng chục nghìn người cùng cất tiếng hát vang. Mỗi pha tấn công hay mỗi bàn thắng đều khiến cả sân vận động bùng nổ cảm xúc”, anh kể.

Ngoài diễn biến trên sân, ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp hoặc những quãng dừng trận đấu để cầu thủ tiếp nước, âm nhạc sôi động cùng các màn trình diễn trên màn hình LED khổng lồ liên tục khuấy động bầu không khí.

Bầu không khí diễn ra sôi động. ẢNH: NVCC

Về chuyên môn, anh Tuấn nhận định hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt khi 2 đội thi đấu thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cởi mở hơn nhờ những sự điều chỉnh nhân sự từ cả 2. Điều khiến anh bất ngờ nhất là những phút cuối trận. Từ phút 75 trở đi, khán giả liên tiếp được chứng kiến tới 5 bàn thắng. Thụy Sĩ tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng đậm 4-1 trước Bosnia & Herzegovina.

“Lúc đó không khí thực sự bùng nổ. Nhiều người vừa ra ngoài ít phút quay lại đã thấy bảng tỷ số thay đổi. Tôi nghĩ đội mạnh chỉ thắng sát nút, không ngờ cuối trận lại có nhiều bàn thắng đến như vậy”, anh cười nhớ lại.

Tấm vé anh Tuấn mua thuộc hạng trung, có giá khoảng 500 USD (hơn 13 triệu đồng) và không gặp khó khăn khi đặt trực tuyến. Vị trí ngồi nằm ở khu vực gần cột cờ góc sát đường biên ngang, giúp anh quan sát khá rõ các tình huống diễn ra trong vòng cấm địa. Đây cũng là vị trí mang đến nhiều cảm xúc khi các pha tấn công liên tục xuất hiện trong nửa cuối trận đấu.

Khung cảnh bên ngoài sân SoFi. ẢNH: NVCC

Bên cạnh công tác tổ chức chuyên nghiệp, anh Tuấn còn ấn tượng với hệ thống dịch vụ đi kèm. Các tầng khán đài đều được bố trí khu vực bán đồ ăn, thức uống, vật phẩm lưu niệm cùng những điểm cung cấp nước uống miễn phí cho người hâm mộ. Những chiếc áo lưu niệm mang biểu tượng của 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 gồm Mỹ, Canada và Mexico được nhiều khán giả mua làm kỷ niệm. Đặc biệt, mỗi người vào sân còn được phát một thẻ đeo cổ lưu niệm như dấu ấn cho hành trình tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Sau hơn nửa ngày hòa mình vào không khí World Cup 2026, điều đọng lại trong lòng chàng kiều bào quê Bình Thuận không chỉ là chiến thắng thuyết phục của Thụy Sĩ, mà còn là cảm giác được sống giữa lễ hội bóng đá với hơn 70.000 người hâm mộ trên khán đài, trải nghiệm mà anh tin sẽ còn được nhắc lại rất nhiều lần trong cuộc đời mình.

HỮU THÀNH