Mẹ của người hùng Cape Verde được hỗ trợ sang Mỹ xem World Cup 2026

Mẹ của thủ môn Vozinha (Cape Verde), người nổi lên sau trận đấu với Tây Ban Nha, được hỗ trợ đặc biệt để có mặt tại Mỹ cổ vũ con trai thi đấu lượt 2 vòng bảng World Cup 2026.

Thủ môn Vozinha (thứ 2, từ trái sang) cùng mẹ (thứ 2, từ phải sang) cùng gia đình của anh. ẢNH: IG nhân vật

Thông tin được đại diện lãnh đạo phe Dân chủ xác nhận hôm 17-6. Theo đó, các khoản phí liên quan đến thủ tục visa đã được miễn, tạo điều kiện để bà Ana Candida Evora, mẹ của thủ môn Vozinha, hoàn tất hồ sơ nhập cảnh và kịp tới Miami theo dõi trận đấu giữa Cape Verde và Uruguay vào ngày 21-6 tới.

Động thái này diễn ra sau khi câu chuyện của gia đình thủ môn Cape Verde thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế. Dù vừa trở thành người hùng giúp đội tuyển quê hương tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026, Vozinha vẫn không giấu được sự xúc động khi mẹ anh không thể có mặt trên khán đài vì những trở ngại về chi phí và thủ tục visa.

Cụ thể, công dân Cape Verde nằm trong diện phải đặt khoản bảo chứng hoàn lại trị giá 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh Mỹ, bên cạnh các loại lệ phí khác. Dù quy định này sau đó được nới lỏng đối với người sở hữu vé World Cup, gia đình bà Ana vẫn không thể hoàn tất thủ tục đúng thời hạn do chi phí ban đầu quá cao.

Đại diện lãnh đạo phe Dân chủ cho biết, các bên đã trực tiếp trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio và đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét hỗ trợ trường hợp đặc biệt này. “Thật vinh dự khi thông báo rằng mẹ của Vozinha sẽ có thể xin visa kịp để dự trận đấu Chủ nhật”, một lãnh đạo chia sẻ. Đồng thời, phía Mỹ cũng cảm ơn FIFA, Chính phủ Cape Verde cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp giải quyết vụ việc.

Bà Ana Candida Evora hiện làm nghề dọn dẹp nhà cửa tại đảo Sao Vicente. Ở trận ra quân World Cup 2026, người phụ nữ 59 tuổi theo dõi hành trình lịch sử của con trai qua màn ảnh nhỏ.

Còn thủ môn Vozinha là một trong những biểu tượng của bóng đá Cape Verde với hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia. Người gác đền 40 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha khi thực hiện tới 7 pha cứu thua, góp công lớn giúp Cape Verde giành trận hòa 0-0 lịch sử trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhờ vậy, trang cá nhân của anh đã tăng vọt từ 50.000 người theo dõi lên đến 12 triệu.

Sau trận đấu, Vozinha bật khóc khi chia sẻ rằng niềm vui chưa thực sự trọn vẹn bởi những người thân yêu nhất chưa thể chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Thủ môn kỳ cựu cho biết gia đình không đủ khả năng chi trả khoản tiền lớn phục vụ thủ tục xin visa sang Mỹ.

Nên việc mẹ của Vozinha được tạo điều kiện sang Mỹ không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân thủ môn này mà còn trở thành câu chuyện đẹp bên lề World Cup 2026. Trong bối cảnh giải đấu đang diễn ra sôi động, đây được xem là minh chứng cho những giá trị nhân văn mà bóng đá có thể mang lại, vượt ra ngoài khuôn khổ của kết quả chuyên môn trên sân cỏ.

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HỮU THÀNH