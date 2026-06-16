Thủ môn Vozinha chính là người hùng của Cape Verde

Sau 90 phút thi đấu đầy thăng hoa trước Tây Ban Nha, Vozinha của Cape Verde đi từ một thủ môn gần như vô danh trở thành hiện tượng của làng cầu thế giới. Nhưng đằng sau những giọt nước mắt tự hào cùng gần 5 triệu lượt theo dõi mới trên trang cá nhân, thủ môn vừa bước sang tuổi 40 này đã trải qua gần nửa cuộc đời bền bỉ theo đuổi con đường thể thao nhà nghề.

Khi cả thế giới cùng tìm kiếm cái tên Vozinha

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Atlanta, làng cầu thế giới chứng kiến cú sốc đầu tiên tại World Cup 2026 khi tân binh Cape Verde cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha tỷ số 0-0 tại trận ra quân. Các cầu thủ Cape Verde ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc như thể… đã giành cúp vàng thế giới.

Còn riêng ở khung gỗ, thủ môn Vozinha quỳ xuống sân cỏ rồi bật khóc, bởi anh biết rằng đây chính là khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của người đàn ông này cũng như toàn đội.

Trong suốt 90 phút, Tây Ban Nha liên tục gây sức ép với 27 cú dứt điểm. Những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Lamine Yamal, Nico Williams hay Pedri đều có cơ hội thử thách thủ thành Cape Verde. Nhưng không ai đánh bại được Vozinha. Hết lần này đến lần khác, anh phản xạ xuất thần trước những cú sút cận thành, làm chủ vòng cấm bằng kinh nghiệm và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc như một người đã chơi World Cup lâu năm.

Vozinha làm nản lòng các cầu thủ Tây Ban Nha

Khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ trên toàn thế giới bắt đầu tìm kiếm cái tên Vozinha. Chỉ trong vài giờ, lượng theo dõi trên mạng xã hội của anh từ 56.000 người tăng lên gần 5 triệu. Từ một cầu thủ ít người biết đến và có thể sau World Cup này sẽ giải nghệ, anh vươn mình trở thành hiện tượng của World Cup năm nay.

“Tôi đã làm việc cả cuộc đời để có được khoảnh khắc này. Tôi đã 40 tuổi. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khi 25 tuổi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi tiếp tục vì giấc mơ này. Thành quả này thuộc về tất cả mọi người”, Vozinha chia sẻ sau khi tạo nên cơn địa chấn trước Tây Ban Nha.

20 năm kiên trì để chạm tới sân khấu thế giới

Nhưng ánh hào quang của Vozinha không xuất hiện sau một đêm. Nó được tạo nên từ gần hai thập kỷ âm thầm nỗ lực.

Sinh ra tại Mindelo, một thị trấn nhỏ thuộc Cape Verde, Vozinha không có xuất phát điểm giống những ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Anh không trưởng thành từ những học viện danh giá hay được xem là thần đồng, chưa được săn đón bởi các đội bóng lớn.

Con đường thể thao nhà nghề của Vozinha là những chuyến đi dài qua nhiều quốc gia, nhiều giải đấu và vô số khó khăn. Anh thi đấu tại Cape Verde, Bồ Đào Nha, Angola, Moldova, Cyprus rồi Slovakia. Phần lớn sự nghiệp gắn với những CLB ít được truyền thông chú ý. Danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp cũng chỉ là một chiếc cúp quốc gia.

Lượng theo dõi của Vozinha tăng cao

Có những giai đoạn Vozinha phải chật vật tìm cơ hội ra sân. Có những thời điểm tương lai trở nên mờ mịt, và cũng có lúc ý nghĩ từ bỏ xuất hiện, nhưng anh vẫn tiếp tục không phải vì tiền bạc hay danh tiếng mà bởi giấc mơ được cùng đội tuyển quê hương bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Năm tháng trôi qua, nhiều đồng đội cùng thế hệ lần lượt giải nghệ, nhiều người chấp nhận rằng cơ hội đã hết, song Vozinha vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Và cuối cùng, phần thưởng đã đến ở tuổi mà đa số cầu thủ chỉ còn nhìn bóng đá qua màn hình tivi.

Sau trận đấu với Tây Ban Nha, anh đã khóc khi nghĩ đến ông bà, những người nuôi dưỡng anh nhưng không còn sống để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Anh cũng nghĩ đến mẹ mình, người không thể đến sân cổ vũ vì những trở ngại về thủ tục và chi phí. Đằng sau thành công luôn là những hy sinh mà người khác không nhìn thấy. Chính vì thế, những giọt nước mắt của Vozinha trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, làm lay động cảm xúc cho hàng triệu người hâm mộ.

Ở tuổi 40, khi nhiều người nghĩ rằng thời gian đã hết, Vozinha lại viết nên chương rực rỡ nhất cuộc đời của mình, trở thành tấm gương rằng thành công không phải lúc nào cũng đến với người nhanh nhất, mà thường đến với những người không bỏ cuộc.

Vozinha bên cạnh bà của mình

“Tôi đã làm việc cả đời vì điều này, vì khoảnh khắc này, vì giấc mơ này. Rất nhiều thế hệ trước đã từng mơ về điều đó nhưng không thể đạt được. Nhiều cựu tuyển thủ quốc gia đã khao khát điều này và giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực”, anh chia sẻ.

Nam thủ môn tiếp lời: “Tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng điều đó cũng thuộc về tất cả đồng đội của tôi, bởi nếu không có họ thì chẳng điều gì có thể xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Cape Verde và người dân đất nước mình”.

Hành trình truyền cảm hứng của Vozinha chắc chắn vẫn chưa dừng lại tại World Cup 2026. Anh cùng đồng đội vẫn còn ít nhất 2 trận vòng bảng để có thể viết thêm những câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Biết đâu anh sẽ giúp Cape Verde giành chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử, dù kết quả hòa trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha đã mang cảm giác… như một chiến thắng rồi!

HỮU THÀNH