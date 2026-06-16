Trận hòa như thắng của Cape Verde

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã có trận ra quân khá thất vọng khi để Cape Verde cầm hòa 0-0 vào tối 15-6 trong trận đấu mà mọi thông số kỹ thuật đều nghiêng về họ, nhưng chỉ thiếu mỗi bàn thắng.

Tây Ban Nha đã có trận ra quân thất vọng trước Cape Verde.

Ở đội hình xuất phát, Tây Ban Nha không có tiền đạo số 1 Yamal như là ý đồ xem nhẹ đối phương của HLV Fuente khi tự tin các tay săn bàn còn lại đủ sức để xuyên thủ hàng thủ Cape Verde. Và diễn biến từ đầu trận giống như những dự liệu khi bóng luôn diễn bên phần sân của Cape Verde trước sức ép dồn dập của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Tấn công nhiều nhưng các đường lên bóng của Tây Ban Nha chủ yếu diễn ra xung quanh vòng 16m50 của đối phương, thậm chí trong nửa thời gian hiệp đầu họ chưa thực hiện được cú sút cầu môn nguy hiểm nào.

Phút 39, Tây Ban Nha mới có được cơ hội ngon ăn đầu tiên khi Cucurella thực hiện pha đánh đầu chuyền vào trong để Ferran Torres dứt điểm từ cự ly gần nhưng bóng bật xà ngang đáng tiếc. Người hùng trong đội hình Cape Verde phải nói đến thủ môn Vozinha với nhiều tình huống cứu thua cho đội nhà.

Đến phút 71, Tây Ban Nha thực hiện ca thay người đầu tiên và các cổ động viên của họ trên sân có dịp reo vang khi ngôi sao 18 tuổi Yamal được tung vào sân thay Gavi.

Sức ép tiếp tục được Tây Ban Nha duy trì và thậm chí mạnh mẽ hơn khi có Yamal, nhưng hàng phòng ngự số đông của Cape Verde vẫn đứng vững. Luôn có 7-8 cầu thủ đội này được bố trí hai tầng phía trước vòng 16m50 tạo nên vành đai phòng ngự vững chắc để khép trận đấu lại với trận hòa không bàn thắng.

Nỗi thất vọng của CĐV Tây Ban Nha trên khán đài.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ chính thức lẫn dự bị của Cape Verde ôm nhau ăn mừng như thể vừa có được 1 chiến thắng vang dội. Thực sự, đội bóng đứng hạng 64 thế giới đã có 1 trận hòa như thắng trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG