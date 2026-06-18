Cha mẹ Diogo Jota nghẹn ngào khi con trai quá cố được tri ân

Cha mẹ của cố tiền đạo Diogo Jota đã bật khóc trên khán đài sân Houston (Mỹ) khi FIFA tổ chức lễ tri ân cho con trai ở trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Cha mẹ của cố tiền đạo Diogo Jota nghẹn ngào khi gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Khoảnh khắc xúc động diễn ra trước giờ bóng lăn ở cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo ngày 18-6 (giờ Việt Nam). Khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên, hình ảnh của Diogo Jota xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động. Trên khán đài, ông Joaquim Silva và bà Isabel Silva, cha mẹ của Jota, nghẹn ngào. Họ ôm những người xung quanh trong nước mắt khi chứng kiến tình cảm mà FIFA, người hâm mộ và đội tuyển quốc gia dành cho con trai mình.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng chia sẻ về cuộc gặp với cha mẹ của Jota trên trang cá nhân. Ông cho biết rất vinh dự được gặp gia đình cầu thủ quá cố trước trận mở màn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, đồng thời khẳng định Jota vẫn luôn hiện diện trong tâm trí những người yêu mến anh.

Diogo Jota cùng em trai Andre Silva qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha vào năm ngoái. Sự ra đi đột ngột của tiền đạo Liverpool ở tuổi 28 đã gây chấn động làng bóng đá thế giới. Không chỉ được biết đến bởi tài năng trên sân cỏ, Jota còn là một trong những cầu thủ được đồng đội yêu quý nhất trong phòng thay đồ của đội tuyển Bồ Đào Nha lẫn Liverpool.

Với nhiều đồng đội, ký ức về tiền đạo này vẫn còn nguyên vẹn. Một số tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng rơi nước mắt trong nghi thức chào cờ trước trận đấu. Các cầu thủ còn đeo những chiếc vòng tay tưởng niệm Jota, món quà do Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro trao tặng trước khi toàn đội lên đường dự World Cup.

Trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, Joao Neves đã hướng cả 2 tay lên bầu trời trước khi chạy đến chia vui cùng đồng đội.

Dẫu vậy, kết quả hòa khiến Bồ Đào Nha gặp áp lực trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ronaldo cùng đồng đội cần hướng đến chiến thắng trước Uzbekistan và Colombia ở 2 lượt trận còn lại của bảng K.

HỮU THÀNH