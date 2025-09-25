Vòng 5 V-League 2025-2026: Chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?

Tiếp đón Thanh Hóa, đội bóng đang có phong độ kém cỏi, trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League là cơ hội để Hà Nội FC hướng đến chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026 (19g15 ngày 26-9).

Hà Nội FC hướng đến chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Hà Nội FC hòa 2 và thua 3 trong 5 trận đầu tiên của mùa giải. Chuỗi thành tích bết bát khiến Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League với vỏn vẹn 2 điểm, đồng thời sớm dừng bước tại Cúp quốc gia từ vòng sơ loại. Kéo theo hệ quả HLV Makoto Teguramori (Nhật Bản) phải chia tay CLB sau chưa đầy một năm gắn bó, để lại phía sau nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Ngay cả khi đã thay “tướng”, với sự xuất hiện của quyền HLV người Nhật khác là Adachi Yusuke, đội bóng của bầu Hiển vẫn bị Viettel FC cầm hòa ở vòng 4 V-League.

V-League hiện là đấu trường duy nhất còn lại để Hà Nội FC nuôi hy vọng tránh một mùa giải trắng tay. Vì thế, áp lực qua mỗi vòng đấu lại càng lớn hơn với Văn Quyết cùng các đồng đội, nhất là trong bối cảnh nhóm dẫn đầu gồm Ninh Bình, Công an TPHCM, CAHN và Viettel FC đang dần nới rộng khoảng cách về điểm số.

Tuần này, Hà Nội FC tiếp tục được thi đấu tại Hàng Đẫy khi gặp Thanh Hóa ở trận đấu sớm nhất vòng 5.

Trung vệ Quế Ngọc Hải để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu với Hà Nội FC. ẢNH: HOÀNG SƠN

Thanh Hóa cũng khởi đầu mùa giải 2025-2026 đầy thất vọng giống như Hà Nội FC, khi chỉ giành được 2 điểm tại V-League cũng như sớm chia tay Cúp quốc gia. Chấn thương nặng mà trung vệ Quế Ngọc Hải gặp phải trong trận đấu với Hải Phòng tuần trước khiến hệ thống phòng ngự của Thanh Hóa trở nên lỏng lẻo hơn. Dù đội trưởng Doãn Ngọc Tân đã trở lại sân tập, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục.

Phong độ cầu thủ không tốt, các trụ cột chấn thương, tân HLV Choi Won-kwon vẫn chưa thể bắt nhịp với môi trường V-League, bên cạnh đó là những rắc rối bên lề liên quan đến bầu Đoan, tất cả đang ảnh hưởng đến đội bóng xứ Thanh. Nên dù cần chiến thắng, nhưng một kết quả hòa trước Hà Nội FC lúc này cũng được xem là thành công với Thanh Hóa.

Ngược lại, trước một đối thủ gặp khó khăn cả về chuyên môn lẫn hậu trường, Hà Nội FC gần như không còn cơ hội nào tốt hơn để tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Bởi ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Adachi sẽ phải làm khách tại Đà Nẵng, rồi sau đó chạm trán đội đầu bảng Ninh Bình. Vấn đề lớn nhất mà đội bóng Thủ đô cần cải thiện gấp là hàng phòng ngự, khi đã để lọt lưới 8 bàn sau 5 trận và trung vệ Nguyễn Thành Chung sẽ vắng mặt trận tới vì án treo giò.

Dẫu vậy, trên mặt trận tấn công, việc Phạm Tuấn Hải đã “nổ súng” trở lại là tín hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để Hà Nội FC quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuy nhiên, nếu không thể chấm dứt “cơn khát” chiến thắng ngay từ vòng đấu này, thì ngay cả một tấm huy chương tại V-League cũng sẽ trở nên xa vời với Hà Nội FC, chứ chưa nói đến tham vọng giành chức vô địch.

Dự đoán: Hà Nội FC 2-0 Thanh Hóa

HỮU THÀNH